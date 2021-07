«De la necesidad virtud». Eso es lo que han hecho los operarios del Ayuntamiento de València en el edificio municipal de la calle Convento San Francisco. El ascensor del edificio, se seis plantas, lleva varias semanas averiado (se avería constantemente) y en las escaleras han colocado un cartel que reza: «La millor energia, la que no es consumeix. Pujant este pis has aconseguit estalviar tanta energia com per a carregar mitja bateria d’un telèfon mòbil».

Pero tan hábil maniobra no ha servido para tranquilizar a las decenas de funcionarios que trabajan allí, que han mostrado su malestar con la situación y la burla del propio cartel. Aunque existe otro elevador, este se encuentra más escondido y la mayoría de las personas lo desconocen, dicen.

En la actualidad, el primer piso está ocupado por el Grupo Municipal de Compromís; el segundo es del PSPV; en el tercero está el servicio de Transparencia; en el cuarto los Servicios Jurídicos, y en el quinto los Servicios Centrales, que, al parecer, son los responsables del mantenimiento de los ascensores precisamente.