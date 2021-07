La UV constata que el tráfico no basta para bajar la polución

En el primer trabajo, publicado en la revista «International Journal of Environmental Research and Public Health», el equipo de investigación estudió si había diferencias significativas en los niveles de concentración de partículas en suspensión (PM10, PM2.5, NOx, NO2, NO y O3) entre el período de las restricciones en 2020 y el mismo período en 2019. Las medidas de confinamiento fueron acompañadas de una disminución «significativa» en las concentraciones de partículas y la variabilidad según zonas de la ciudad. Las mayores reducciones de estas partículas, muy dañinas para los pulmones, se observaron para el centro de València, la zona de la avenida de Francia y la Pista de Silla. La investigación también revela reducciones significativas de las concentraciones de NO2 y O3.

Sin embargo, el estudio realizado en las ciudades italianas no arroja el mismo resultado, ya que no hubo reducciones significativas de la contaminación por partículas ni tampoco de O3.

«Las medidas de cierre mejoraron la calidad del aire, pero no tanto como se esperaba dada la supuesta contribución del tráfico a la contaminación del aire ambiental». La respuesta ambiental varía según la fuente de emisión dominante y las condiciones meteorológicas específicas. Los expertos creen que las autoridades deberían adoptar medidas globales de control para mejorar la calidad del aire en los entornos urbanos, añade la investigadora del Ciberesp.