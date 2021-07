El alcalde de València, Joan Ribó, se reunió ayer con la consellera de Sanitat, Ana Barceló, y le propuso elaborar «dos o tres» protocolos diferentes para la celebración de las Fallas de septiembre atendiendo a los distintos niveles de incidencia del coronavirus que pueda haber en esas fechas. De esa manera, las comisiones pueden manejar distintas opciones y luego aplicar la que se ajuste al momento exacto de la pandemia.

En términos globales, Ribó dijo estar satisfecho con el encuentro, en el que el alcalde mostró su preocupación por los elevados datos de contagio de la ciudad de València y en el que Barceló le explicó las medidas que se van a adoptar para bajar la curva. Y uno de los asuntos tratados fue el de la organización de las Fallas, pues València y el colectivo fallero están pidiendo urgencia a la conselleria en la elaboración de las normas básicas que deben tener en cuenta estas fiestas para, de esa manera, empezar a contratar las actividades que se puedan realizar.

Según Ribó, él ha propuesto que se haga un protocolo flexible, con dos o tres opciones para cada nivel de incidencia del coronavirus. Así las comisiones pueden manejar distintas situaciones y organizar las fallas en distintos niveles, con menos actividades a medida que la incidencia sea más elevada y siempre contando con que habrá plantà y cremà.

Según Ribó, a la consellera le ha parecido bien la propuesta y la va a estudiar con su equipo técnico, que deberá pronunciarse en los próximos días.

Precaución

«Yo querría que en septiembre, las cosas estén muy bien pero, en estos momentos, ni yo ni nadie tenemos esa garantía, y la apuesta para hacer unos protocolos en función del nivel sanitario con dos o tres posibilidades parece que es una apuesta que podría dar garantías al mundo fallero para organizarse con todas las opciones y a nosotros, para hacer unas fallas con garantías sanitarias adecuadas. Es un planteamiento que a la consellera le ha parecido correcto y que me parece que puede funcionar», dijo el alcalde.

Joan Ribó aseguró que «tendremos unas fallas dignas, en el marco de las circunstancias que vivimos, y en las que, sobre todo, hay que reconocer y elogiar la responsabilidad que han tenido y tienen las personas involucradas en la fiesta».

En este sentido, Ribó hizo un llamamiento a «respetar de forma estricta las normas». «Juntarse muchas personas sin tomar medidas es un mecanismo de contagio comprobadísimo. Yo creo que la gente se puede relacionar pero manteniendo las normas, las mascarillas y sin hacer grandes grupos».

En relación a los botellones y las fiestas multitudinarias, Ribó cree que «se debe hacer una apuesta decidida por decir que la covid nos afecta a todos y todas». «El hecho que el coronavirus no afecte tanto a la salud de los jóvenes en los hospitales no quiere decir que no genere efectos secundarios ni problemas a estas personas, por jóvenes que sean. La gente se debe relacionar con garantías y no tenerlo en cuenta es un ataque a su propia salud», añadió el alcalde.

De hecho, la ciudad de València es el principal foco de coronavirus de la Comunitat, con una incidencia acumulada de más de 600 casos por cien mil habitantes. En la última semana se han registrado mil contagios y la incidencia se ha disparado de 500 a 600 en apenas dos días, según los últimos datos ofrecidos por la Conselleria de Sanitat.

El propio Ribó admitió ayer que la situación de la capital es «compleja» y considera oportunas las restricciones que ha introducido el gobierno autonómico a partir de hoy.