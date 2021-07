Solas. Así se sienten las familias y las víctimas de los accidentes de tráfico tras el suceso. Sin embargo, la concejalía de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de València quiere cambiar esta situación a través de la creación del departamento de atención a las víctimas de accidentes de tráfico y análisis de la siniestralidad vial. Así lo anunció el concejal Aarón Cano en rueda de prensa tras el análisis de la siniestralidad vial en la ciudad.

«Con el dolor que vives, no puedes pensar con claridad y necesitas a alguien que te ayude porque te sientes perdida». Por ello, Mónica Bernat considera que esta iniciativa es un logro. Ella perdió a su hijo de 29 años hace un año y medio. Él iba de copiloto con un amigo en la moto cuando un coche se saltó el semáforo. Tras el suceso, el conductor, que se encontraba bajo los efectos del alcohol, se dio a la fuga, aunque posteriormente regresó al lugar.

Bernat denuncia que «ni desde la Policía Local ni desde el hospital me avisaron del suceso y, si no hubiese sido por sus amigos, no me hubiera enterado». Su hijo estuvo cinco días en coma, pero, reconoce que en otras circunstancias igual «no me hubiese podido despedir de él».

No obstante, esta víctima destaca la labor de una agente de la Policía Local, que les estuvo ayudando y les puso en contacto con la asociación Stop Accidentes.

«El trámite burocrático es muy lento y, con todo el dolor y la incertidumbre que estás viviendo, necesitas la ayuda de alguien porque te sientes perdida», denuncia.

De esta manera, recalca que este departamento se tendría que haber constituido antes, ya que «todos los logros se han conseguido gracias a la asociación, pero debe haber mejoras a nivel institucional».

El concejal Aarón Cano reconoce que «se trata de una carencia que existía en la Policía Local», puesto que «las víctimas se sienten solas y son situaciones duras que nadie se espera». Por ello, desde el departamento prestarán atención a las víctimas de accidentes graves y muy graves.

Cano explica que su concejalía se basa en tres ejes, entre los que se encuentran seguridad ciudadana, convivencia y seguridad vial, y, por ello, es necesario adaptarse a las necesidades. Además, como explica Cano, hay que tener en cuenta que el cuerpo de la Policía Local «son agentes cercanos y de proximidad». Fueron los propios agentes del departamento de atestados quienes propusieron la iniciativa.

De momento, el departamento estará formado por tres agentes pertenecientes a la Policía Local y al grupo de atestados, aunque con el cambio estructural que se realizará en los próximos meses, el objetivo es aumentar el personal de esta plantilla.

Por su parte, la presidenta de Stop Accidentes y delegada de Stop Accidentes València, Ana Novella, recalca que «es un gran logro y debemos congratularnos», ya que es «una parte de la Policía Local que nos hacía falta». «Es una asignatura pendiente en todas las ciudades», añade.

Novella también perdió a su hijo de 4 años tras un atropello en la calle Archiduque Carlos. «Un menor de edad conducía el vehículo y perdió el control arrollando a mi hijo que se encontraba en la acera», añade.

Aunque hace 20 años del atropello, la presidenta denuncia que las víctimas siguen sintiéndose solas y no saben dónde acudir. Además, «te ves sobrepasada por toda la burocracia existente y no sabes dónde acudir», destaca.

Novella, además, añade que las víctimas siguen estando silenciadas y olvidadas y «nos tratan como un número más, cuando detrás de cada accidente hay víctimas y familias destrozadas».

Para ella, la constitución de este departamento es un gran paso, porque «la parte judicial es como una vorágine y te encuentras con una causa penal que te sobrepasa». En este sentido, el concejal explica que «intentaremos ayudar en todos los aspectos porque reconforta contar con profesionales que te ayuden».

Novella destaca que desde la asociación «intentaremos brindarles toda nuestra ayuda» porque «es necesario hablar con alguien que ha vivido esta situación para saber cómo actuar y evitar que vuelva a ocurrir».

Desde este departamento también realizarán un análisis de la siniestralidad vial en los distintos distritos de València con el objetivo de eliminar puntos con dificultades en la ciudad, analizar los lugares donde hay más accidentes, saber el motivo o conocer la movilidad en la zona. «La idea es evitar conflictos y reducir los accidentes a 0 como marca la Unión Europea», explica Cano.

Por último, desde la concejalía también firmarán un convenio con Stop Accidentes para sensibilizar a la ciudadanía frente a este problema y, por su parte, la Policía Local realizará un curso para transmitir malas noticias. «Los agentes deben saber cómo transmitir este tipo de información y trabajar para que no les afecte psicológicamente», concluye.