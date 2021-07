El Consejo Rector de la Universidad Popular de València ha aprobado la programación de actividades de ciclo largo para el curso 2021/22 de este Organismo Autónomo municipal. La oferta de formación y animación sociocultural para el próximo curso incluye 39 actividades que se desarrollarán de octubre de 2021 a junio de 2022 y que se enmarcan en 6 áreas temáticas distintas: artes plásticas, formación general, inglés, expresión corporal y musical, valenciano y cultura valenciana y tecnologías. El Consejo Rector también ha aprobado la relación de puestos de trabajo y una modificación de créditos de 1’7 millones de euros para la adquisición de locales y la instalación de equipos en los centros.

La concejala de Servicios Sociales y presidenta de la Universidad Popular de València, Isabel Lozano, ha afirmado que «encaramos el próximo curso con mucha confianza después de haber sido capaces de mantener la actividad en marcha durante toda la pandemia aun con las importantes dificultades». El curso 21/22 «será el de reencuentro en las aulas con mayor normalidad, una programación actualizada y el propósito de llenar de propuestas, no solo formativas también socioculturales, los espacios recientemente renovados o estrenados antes de la pandemia, como son UP Ribes Espacio sociocultural, UP Benicalap Espacio sociocultural y UP Benimaclet», continúa Lozano.

También «estamos muy satisfechas de haber aprobado la relación de puestos de trabajo que significa un importante avance en el proceso que hemos impulsado de regularización laboral del personal formador-animador sociocultural. La Universidad Popular tiene una plantilla de personal altamente especializada y con una larga experiencia que ha visto históricamente demorada o aplazada la posibilidad de una regularización y tenemos el propósito firme de completarla en esta legislatura».

El período de preinscripción para las actividades del curso 2021/22 estará abierto del 6 al 19 de septiembre. La preinscripción se hará en línea pero los centros UP estarán abiertos a partir del 1 de septiembre para resolver presencialmente dudas y facilitar las preinscripciones a quienes tengan dificultades.