La Policía Local de València ha lanzado una campaña de sensibilización en clave positiva para recordar a la gente que es necesario el "último esfuerzo" de seguir cumpliendo las medidas sanitarias hasta lograr la vacunación de la gran mayoría de la sociedad. Bajo el lema "No nos queda nada", esta iniciativa llega cuando se empieza a estabilizar la quinta ola y se avanza hacia la inmunización de grupo. "Tenemos que empezar a ser optimistas", ha reivindicado el edil de Protección Ciudadana, Aarón Cano, recordando que en este último año y medio el virus les ha obligado a ser "responsablemente pesimistas".

La campaña, con difusión en redes sociales y medios de comunicación, no incluye un endurecimiento de las sanciones ni de la vigilancia porque los agentes hacen "todo lo que pueden hacer", ha remarcado el responsable de Policía en la rueda de prensa de presentación, dado que la mascarilla ya no es obligatoria y el ocio nocturno sigue cerrado. Por contra, el objetivo es trasladar el mensaje de que está en manos de la ciudadanía no "tirar por la borda" el esfuerzo de los últimos meses, así como que "existe una realidad y un futuro mejor" y que "hemos pasado más de lo que nos queda por pasar".

Y todo ello sin negar la situación "preocupante" actual, ya que la incidencia acumulada de la Comunitat Valenciana se situaba el 27 de julio de 2020 en 18,65 casos por 100.000 habitantes y la pasada jornada llegó a 586,41. "La diferencia es la vacuna, es una situación paradójicamente mejor", ha remarcado el concejal de Policía, que también ha pedido no culpabilizar a nadie porque "todos hemos incumplido una medida" en algún momento.

Al margen de la campaña, Policía Local valora positivamente el toque de queda en València --vigente en principio hasta el 16 de agosto-- porque "es evidente que está restando fuerza a los contagios", aunque detecta que han aumentado "ligeramente" las fiestas nocturnas en domicilios tras recibir más llamadas al 092. "Seguimos actuando como hasta ahora, aplicando la normativa de contaminación acústica y sanciones a quien no abre la puerta a los policías", ha garantizado el edil recordando que "los pisos reincidentes tendrán mayor sanción".

También ha destacado que de momento "no hay tardeo de botellón" en la ciudad de València y que aunque "puede que este sucediendo" se está controlando.

Paralelamente, el responsable de Seguridad ha asegurado que en las últimas semanas no han detectado un aumento de la violencia juvenil, "si mayor nivel de alteración pero no solo en los jóvenes, sino en toda la población". "Al final, un año y pico de pandemia pasa factura y no somos los mismos (...) No habrá un día de liberación y eso genera mucho desasosiego", ha constatado.

Sobre la nueva ordenanza de convivencia de València, la intención del equipo de gobierno (Compromís-PSPV) es presentarla en septiembre a la oposición (PP, Cs y Vox) tras consensuarla con colectivos como los hosteleros o los vecinos, ha explicado el edil socialista. Y preguntado por si esta normativa incluirá sanciones para los padres de los jóvenes que participan en botellones, el concejal se ha limitado a indicar que es algo que están "estudiando" y a defender que las conductas son más importantes que las sanciones.