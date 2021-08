El antiguo hotel Astoria Palace de València vuelve a abrir sus puertas de la mano de la cadena Only YOU Hotes. El edificio contará con una arrocería gastronómica, una floristería y una sastrería en su interior, los cuales la compañía califica como «conceptos muy novedosos que siguen la estela de la filosofía de Only YOU». El edificio, ubicado en la plaza de Rodrigo Botet, cuenta con 191 habitaciones y espacios comunes abiertos a público no alojado. El conocido interiorista Lázaro Rosa-Violán ha explicado que la decoración se inspira en el Mediterráneo y posee rincones con colores y texturas que «lograrán transportar al visitante a orillas del mar».

Las habitaciones, distribuidas en un total de ocho plantas, estarán inspiradas en el estilo local de la ciudad, «frescas, elegantes y atemporales», y pretenden crear «una atmósfera perfecta donde el alojado podrá sentirse como en casa para disfrutar de cerca del estilo de vida mediterráneo y el encanto de la ciudad de València».