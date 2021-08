Una usuaria ha denunciado a través de las redes sociales que no la dejaron subir a un autobús de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) en València por «ir escotada y poder ofender a los demás». La afectada, que publicó en Twitter su mala experiencia con la empresa de autobuses pública, declara que se ha sentido «discriminada» y cuestiona que la normativa contemple este tipo de restricciones. «No es un bikini, es un top y no voy enseñando nada», razonaba la joven en su cuenta oficial.

En cuanto a la normativa, la página web de la EMT no incluye ningún apartado sobre la vestimenta de los pasajeros, algo que ha remarcado la afectada en la misma red social. Además tal como ha comprobado Levante-EMV el Reglamento de Prestación del Servicio de Transporte en autobús de EMT de València no refleja ninguna especificación ni recomendación sobre cómo tienen que ir vestidos los viajeros. «No hay norma que estipule que no puedo acceder así. Y en caso de que la hubiese, debería de estar a la vista de todos los usuarios que vayan a acceder al bus. Y las unicas que hay, están en el interior, y antes tienes que acceder para leerla», ha dicho esta mujer.

El reglamento sí es muy claro en cuanto a ciertas prohibiciones: no se puede consumir droga ni beber alcohol ni practicar la venta ambulante en los autobuses. Además, se recalca que quien viaje con maletas debe hacerse cargo de ellas y no colocarlas de forma que molesten a otros viajeros. En cambio no se aclara si está prohibido viajar sin camiseta, en bañador o en bikini. Ahora bien chóferes consultados por este periódico afirman que los propios usuarios van vestidos de forma adecuada, incluso en las líneas de la playa, y que no se ve a nadie con el torso desnudo por una cuestión de decoro.

Por otra parte, la EMT ha respondido a la queja de esta usuaria con un mensaje escueto en el que se le pide que envíe los datos por mensaje privado para «poder investigar qué ha ocurrido y tomar las medidas necesarias», al tiempo que ha mostrado su sentir por su «mala experiencia» en este viaje.