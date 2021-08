Llego a la puerta de hierros del cuartel de la Policía Local de Valencia y no me dejan pasar de la jaula gabia de entrada, como si de una cárcel se tratara. El policía portero recepcionista pregunta qué quiero. Mi letrado pidió el atestado del accidente que sufrí, pagó las tasas y no le han contestado, ha pasado ya un mes de la solicitud. Pues váyase que ya le contestarán- No me voy de aquí sin el atestado. Aguanto estoico con mi corsé de vértebra rota que llevo encima ya dos meses, de momento.

Al no poder disuadirme y mandarme de vuelta a casa, el portero recepcionista llama a atestados para que alguien me atienda. El susodicho está tomándose un cafetito, vuelva dentro de 10 minutos, mejor 15, no sea que se alargue. Regreso a los 20, llama al de turno y sale un policía uniformado y vuelvo a explicar. Un atropello de bicicleta que me deja con la columna vertebral cascada y atendieron el siniestro dos policías locales, imagino que habrán hecho atestado. Mi abogado lo necesita para ejercer las pertinentes acciones legales, pues ahí debe constar el nombre del atropellante, que intentó darse a la fuga por cierto. Le enseñó solicitud y justificante de pago de las tasas, fecha 17 de julio. Gesto de asombro, el 17 de julio (era ya el 10 de agosto), imposible, estamos resolviendo aún las solicitudes del 23 de junio. A esa velocidad de crucero, pienso que hasta finales de año no leerán la solicitud de atestado.

¿Y no me lo pueden dar?, pregunto. Dígame por lo menos el Juzgado a donde han enviado el atestado por preguntar allí. No lo hemos enviado. ¿Y no lo han judicializado? El agente ahí ya hace un gesto de prevención. No hacemos atestados, ni los enviamos a los Juzgados, porque los accidentes de tráfico están despenalizados porque los Juzgados estaban saturados. Entonces qué hacemos las víctimas de accidente. Y qué hago yo con mi vértebra rota, dolorida, mientras el salvaje que me atropelló yendo por la acera anda suelto por ahí con el riesgo de destrozar la vida a más personas. Hombre, no es para tanto. Cómo que no es para tanto. Por momentos parece defender y justificar más al delincuente que deambula por la acera, lo cual está prohibido a la víctima.

Insisto con el atestado. Mire sé cómo trabaja la Policía Local, al menos la Policía Local de antes, siempe hacía atestados en sus intervenciones, partes, informes. No hay atestado. Cómo que no hay atestado. Y qué han hecho, Bueno, hay un informe, unas diligencias. Y le contradigo y una declaración de un testigo. Reconoce que sí. Y qué hacen con todo ello. Están ahí. Y para qué están ahí. Esa documentación la necesita mi letrado y lo ha solicitado por escrito y ha pagado las tasas simplemente para ejercer las acciones legales correspondientes y reclamar daños y perjuicios (a mí La Fe ya me ha enviado una carta reclamando el coste de mi atención ). No lo podemos dar por la Ley de Protección Datos. Yo como víctima tengo interés directo y legítimo en conocer todo lo actuado por la Policía para presentar la querella en el Juzgado. El agente dice que nada. Hay que ver cómo protegen al delincuente y desfavorecen a las víctimas.

Yo con la espalda destrozada, y el atropellante haciendo el loco con su bicicleta con el peligro de matar a gente. Hombre, no será para tanto, al fin y al cabo ”sólo ha sido un accidente” y se queda tan tranquilo, inmutable. Del desagradable encuentro con la burocracia de la policía local sólo consigo fotocopia de un papelito que ya me metieron en el bolsillo el día que se me llevó la ambulancia a La Fe. Eso sí, con el DNI del atropellador. Y qué hago yo sólo con el DNI al atropellador. Cómo planteo la acción judicial. Como víctima, y a ver cómo acaba lo de la columna vertebral, no tengo derecho a más, aparte de haberle estropeado probablemente el cafetito de media mañana al caballero.

A mayor Inri, casi toda mi vida periodística la he pasado destacando, loando y publicitando las heroicas acciones de la Policía Local de Valencia y ahora que como víctima he acudido legítimamente, no como favor o tráfico de influencias, en demanda de legítima y justificada ayuda y colaboración, para el ejercicio legítimo de acciones legales, ya han visto cómo está el patio. Una pena que a algunos no los manden a pitar a la calle y a otros más diligentes no los pongan en los puestos administrativos que funcionan a paso de tortuga.

Yo –como seguro ustedes- veo a diario montón de bicicletas y patinetes circulando a todo meter por aceras y zonas peatonales, pero no veo a ningún Policía Local parándoles y sancionándoles por aceras. No veo ninguna campaña dedicada a la civilización de ciclistas y patineros, no veo que se les obligue a aprenderse las señales de tráfico y respetarlas, a que tengan un seguro de responsabilidad civil. Cualquier médico, sanitario, traumatólogo u hospital, y también los Samus, les dirán que han aumentado considerablemente el número de accidentes de atropellos por bicicleta y patinetes, pero no verán a un Policía Local pararles los pies y sancionarles. No pasa nada, no es para tanto, “total es un accidente de tráfico” dice el del cafetito. Un artista, como para condecorarle el día del Patrón de la Policía, el Santo Ángel Custodio de la Ciudad.