Ya es oficial. El TSJ ha autorizado la petición del Consell para mantener el toque de queda entre la 1 y las 6 de la mañana hasta después de las Fallas en 68 municipios. Incluida València. Las nuevas restricciones se aprobarán el día 17 y durarán hasta el 6 de septiembre y el Alto Tribunal ya ha dado la primera pista de cómo podrían ser las fiestas que se celebrarán del 1 al 5 de septiembre autorizando que sea posible el toque de queda de 1 a 6 de la mañana.

Las reacciones en el mundo fallero y en el Ayuntamiento de València no han tardado en llegar. Desde el consistorio y la Junta Central Fallera recuerdan que llevan desde diciembre pidiendo a la conselleria la aprobación de un protocolo o un "semáforo" que marque en verde o rojo las actividades que se permitirán o no en función del nivel de incidencia del coronavirus. "Unos parámetros que nos guían a la hora de organizarnos", explican fuentes del ayuntamiento. Asimismo, rehúsan hacer valoraciones pues "todavía no sabemos qué puede pasar, estamos a la espera de reunirnos con la Conselleria de Sanitat para detallar cómo serán estas Fallas". Un encuentro que esperan que sea pronto "para poder celebrar la semana fallera de la mejor manera posible".

El toque de queda podría afectar directamente a la cremà de la falla municipal, programada tradicionalmente a la 1 de la mañana, después de quemar la ganadora poco despues de media noche. Este año, si la norma es estar en casa a esa hora, seguramente tendrán que programarse las cremàs antes.

"Pasaremos las Fallas del noche al día"

El presidente de la Interagrupación de Fallas, Guillermo Serrano, reconoce que la autorización a mantener el toque de quda de 1 a 6 de la mañana "tampoco modifica excesivamente", pues el bando fallero "ya daba como límite la 1:30 de la mañana para realizar actividades". Con todo, sí reconoce que están a la espera de reunirse con la Conselleria de Sanitat para especificar cómo será la semana fallera que este año es, a dos semanas de su celebración, incierta. "Tenemos ganas de que pase y que nos expliquen en qué va a consistir todo, tenemos la esperanza de que la propuesta presentada sea buena para poder comenzar a sacar las fallas, plantar, pasar este calvaro y disfrutar lo que se pueda, adaptándonos a una realidad pandémica", asegura.

"Sabíamos que iban a ser unas fallas diferentes, las pasaremos de la noche al día, pero continuamos con la hoja de ruta marcada, el toque de queda no trastoca demasiado", e insiste que, a la espera de tener la reunión con Sanitat, "seguimos trabajando en montar las mejores fallas posibles dadas las circunstancias".

"Todo tendrá que adelantarse"

Por su parte, Rafa Mengó, presidente de la Federación de Fallas de Especial, dice que si el toque de queda es "definitivo", no habrá más que hablar. "Son unas fallas que hay que celebrar y, por supuesto, nos acoplaremos". Con la previsión que tenían de cerrar los casales a la 1.30 como máximo, ahora, las fallas tendrán que empezar una hora antes. "Si hay toque de queda, tenemos que tener más conocimiento que nunca, estamos en una pandemia y eso no se ha de olvidar", ha dicho. En cuanto a la cremà, "es algo que tendremos que decretar junto al Ayuntamiento, si ellos adelantan la cremà de la falla municipal, nosotros también tendremos que hacerlo. Todo tendrá que adelantarse".

Además, Mengó ha añadido que esperan y confian en que las restricciones "no nos perjudiquen más", pues ya están "bastante perjudicados con todas las opiniones que desaniman a la gente". "Tenemos que alentar a celebrar las Fallas de la mejor manera, no ir buscando la parte destructiva". Así, se ha referido a las declaraciones de la Vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, de que no se "pueden hacer planes a 48 horas vista". "Nosotros dependemos de los patrocinadores y ese tipo de comentarios nos perjudican, pues algunos se están echando atrás y está claro que unas fiestas no se organizan en 48 horas, hay mucho trabajo detrás y hemos de ayudar a celebrarlas de la mejor manera posible",