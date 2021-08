La Malva-Rosa, indignada por las drogas en el barrio

Asimismo, piden al ayuntamiento que actúe porque en los parques infantiles «se ha de ir con mucho cuidado para que los niños no se pinchen con alguna jeringuilla o alguna sustancia que no debiera estar allí», dicen, al tiempo que admiten su «gran preocupación ante el asunto». «Es un tema que se ha tratado con el ayuntamiento pero no se hace nada, llevamos con la droga en el barrio desde hace décadas», apuntan los vecinos.