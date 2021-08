La Asociación de vecinos del Perellonet ha denunciado que desde hace un mes que se jubiló el pediatra que asistía a los niños de la pedanía dos horas a la semana «no hay asistencia, ni siquiera esas dos horas».

Además, apuntan que «el médico de cabecera que en los meses de julio y agosto cuenta con un refuerzo para los desplazados, acude de lunes a viernes dos horas al día» y si fuera de esas dos horas algún vecino sufre alguna emergencia «tienen que acudir al centro de salud de Castellar o al de la Plata, si no directamente al hospital doctor Peset». Una situación que dicen es «absurda y e inexplicable» pues «si tienes anginas u otitis no tiene sentido acudir al hospital, se podría solucionar en nuestra población y agilizar el trabajo a los profesionales y a los pacientes». Asimismo, denuncian que el trayecto en verano a la ciudad asciende a 40 minutos por el aumento de la población y «no entendemos cómo en pleno siglo XXI en la ciudad de València, la tercera capital de España, aún hay barrios donde derechos fundamentales como la salud, no están garantizados».

Por último, la asociación de vecinos advierte que si no mejoran los servicios «y no tenemos acceso digno a la sanidad, el Perellonet y el Palmar están en riesgo de despoblarse».