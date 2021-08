El Ayuntamiento de València ha impuesto una serie de sanciones leves durante los primeros meses del año por contaminación acústica. En barrios como Benicalap, Benimaclet, Xúquer y la zona de Honduras. De esta manera, la Policía Local de València ha intervenido en numerosos domicilios de la ciudad tras recibir la llamada de vecinos y vecinas de la zona, que alertaban de la presencia de música, gritos y ruidos procedentes de domicilios cercanos, la mayoría producidos a partir de la medianoche. La normativa considera contaminación acústica la «realización de ruidos y vibraciones por encima de los límites que exige la convivencia urbana y/o la presente ordenanza no tendrán la consideración de actividades domésticas o comportamientos vecinales tolerables». Los documentos a los que ha tenido aceso Levante-EMV añaden que estas situaciones son consideradas «especialmente gravosas entre las 22:00 h y las 8:00 h». Además, la Policía Local también ha intervenido en varias celebraciones en domicilios privados que incumplían la normativa sanitaria contra la Covid-19 como puede ser la reunión de amigos y familiares en los momentos en que no se permitía la concentración entre personas no convivientes debido a las restricciones decretadas por la Generalitat Valenciana para evitar la proliferación de contagios. La mayoría de las sanciones impuestas han sido consideradas leves y oscilan entre los 200 euros y los 600 euros.

Desde el Consistorio recuerdan que las multas pueden llegar a los 6.000 euros según el nivel de gravedad de la acción.