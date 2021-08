Usuarios del parque de San Isidro critican el mal estado del arbolado

«Ya no sé ni el tiempo que llevan esos árboles sin podar, no se puede ni pasar». Esta es una frase de un usuario del Parque de Sant Isidre, ubicado en la zona de Nicolau Primitiu con Mariano de Cavia. Lo cierto es que la foto no puede ser más evidente ya que las ramas llegan hasta el suelo, lo que impide a los viandantes, a los usuarios del parque de todas las edades, poder transitar por la zona y disfrutar de lo que es un enclave de descanso y asueto.