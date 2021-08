Desalojan una finca del Cabanyal tras hundirse el suelo de un ático

Con el terrible suceso ocurrido en Peñíscola en el que un edificio se vino abajo segando la vida de una madre y un hijo aún en la memoria, los vecinos de la finca de la calle Lavadero 23, en el barrio del Cabanyal de València, temieron que algo parecido les iba a ocurrir a ellos. Afortunadamente no hubo que lamentar daños humanos pero el resultado es que se ha tenido que desalojar todo un ala del inmueble.

El pasado jueves 26 de agosto, parte de los residentes tuvieron que abandonar de forma «inmediata» sus hogares después de que la finca fuera declarada en riesgo de hundimiento. Todo sucedió a media mañana cuando los vecinos escucharon un gran estruendo que provenía de la parte de los áticos de la finca: se había caído parte del techo de una de las viviendas superiores, en la que se estaban realizando obras de reforma, hundiendo también el suelo y recayendo en el piso de abajo.

Una de las vecinas, con las que ha hablado Levante-EMV, explica que, pese a que en un primer momento pensó que se había caído una de las casas colindantes que se encuentra vacía, en seguida se percató de que se trataba del inmueble donde ella reside. Llamó inmediatamente a Emergencias y «la verdad es que enseguida» varias unidades de Bomberos, Emergencias y Protección Civil se desplazaron hasta el lugar y verificaron que la construcción estaba en peligro de derrumbe, por lo que se procedió a desalojar a los vecinos para salvaguardar sus vidas.

Finalmente solo siguen fuera de sus casas por precaución, los habitantes de las puertas con número par (2, 4, 6, 8 y el 9 -vivienda contigua a la hundida-) puesto que fue el ático de esa parte el que se vino abajo. «Al principio nos sacaron a todos de casa -cuenta esta fuente- pero finalmente, tras hablar con los técnicos del ayuntamiento, los que vivimos en las puertas impares seguimos en casa porque esta zona no corre peligro», aunque eso sí, el consistorio les ha dado un plazo de 72 horas para retirar los escombros y asegurar la estructura. Algo, que esta mujer que es vecina de la finca de toda la vida, esperaba que comenzase a solucionarse en la misma tarde de ayer puesto que ya han contratado una empresa especializada en rehabilitación y reformas. «Esperemos que no llueva hasta que esté arreglado todo», decía con resignación.

De momento, la comunidad de vecinos se hará cargo de los gastos de reparación pero más adelante ya tendrán que hablar con los seguros y averiguar cuáles han sido las causas del derrumbe. Por fortuna durante el siniestro no había nadie en las viviendas inferiores al ático desplomado. La mayoría de las viviendas están vacías: un par de ellas pertenecen al Ayuntamiento de València y todavía no se han puesto en alquiler. En otra, el inquilino acababa de dejar la casa para mudarse a otra parte. Una cuarta sí tiene propietario pero aún no se ha trasladado. Solo una joven vive en la zona desalojada y, al parecer, se ha ido a casa de unos familiares mientras se soluciona todo. «La pobre chica apenas llevaba un mes viviendo aquí y se acaba de reformar la casa», explican los vecinos.

Se trata de una finca antigua, construida en el año 1.958, y cuenta con 10 viviendas en total, y dos bajos. La presidenta de la finca ha confirmado que el año pasado el edificio pasó la inspección técnica pertinente sin ningún problema. De hecho, la construcción está visiblemente rehabilitada.

Por último, el concejal de Protección Ciudadana Aarón Cano destacó el trabajo de prevención de los Bomberos. «Su rápida intervención y la celeridad con la que han actuado, ha permitido garantizar la seguridad de las personas afectadas», dijo. Incluido, la decisión de desalojar inmediatamente, para evitar posibles heridos.