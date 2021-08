Si la miríada de restricciones y medidas sanitarias a cumplir no era lo suficientemente indicativa de que las Fallas 2021 no iban a ser como las demás, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, se encargó ayer de dejarlo meridianamente claro. «La situación no es para estar de fiestas», aseguró recordando que los monumentos de 2020 se iban a quemar porque había un compromiso con el mundo fallero pero había que cerrar este ciclo «con garantías» y pidió la misma responsabilidad que estaba teniendo el colectivo festero a todos los valencianos para hacerlo bien. «Todo el mundo nos mira», insistió al tiempo que apeló a la prudencia.

Y todo para evitar que este inciso festivo cuando se intentan evitar por todos los medios aglomeraciones de personas no revierta la tendencia positiva de los datos. De hecho, el poder permitir las Fallas -o cualquier otro acto festivo a partir del 1 de septiembre- ha venido de la mano de la mejora de la situación epidemiológica y del avance de la vacunación.

La C. Valenciana tiene ahora una incidencia de 221 casos por 100.000 habitantes y bajando, y según recordó Barceló, el 87,1 % de la población mayor de 12 años ya tenía al menos una dosis de la vacuna y el 74,8 % de los mayores de 12 años ya estaban totalmente vacunados. Esto supone que el 92,3 % de los mayores de 40 años estén totalmente inmunizados.

Aún así, la variante Delta es la predominante y su alta transmisibilidad cuenta, y mucho, en un posible repunte de los casos. «En ningún caso van a ser unas Fallas como las que hemos vivido porque estamos todavía en plena pandemia y aún nos queda mucho tiempo para alcanzar final», insistió.