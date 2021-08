El calendario de la «plantà» no engaña incluso en episodios raros como el de septiembre. Siempre hay un fin de semana en el que la gente sale a la calle a ver las fallas no a medio plantar, sino casi plantadas. Con esa visión general se dan por satisfechos y ya no vuelven. O sí. Lo cierto es que, ante la ausencia absoluta de actividad fallera (habría sido el «prefallas», con las demarcaciones llenas de verbenas), la única oferta que hay es «ir a ver fallas». Así que las demarcaciones de Especial, y algo las de Primera A, serán las que reciban a un publico que puede ser legión, con el temor que esto genere. Porque todos estarán al otro lado de la valla.

Anoche ya lo estaban. Sobre todo, en el centro, donde algunas demarcaciones, como el Pilar o Telefónica, reunían bastante gente. En lazona del ensanche, sin embargo, bastante menos. Y se pide, se ruega, se suplica, que miren la falla con mascarilla. La ausencia de actividad hacer prever que, en el peor de los casos, los posibles botellones serán ajenos a la fiesta, porque ni una nota musical saldrá de las calles. La esperanza: que la gente vuelva a optar por regresar a la playa.

Y mientras, la «plantà» continúa. Ayer se produjo uno de los últimos grandes episodios: la llegada de la aviadora de Cuba-Literato Azorín. Con la Meditadora, el icono más importante de las fallas suspendidas. Ha sido objeto de mercadotecnia y de veneración general. Desde su llegada ya era motivo para hacerse una foto. Será el único remate que plante la comisión. «Con el dinero que se ha dado para la reconstrucción no podemos montarla toda. Estará la aviadora y el Dalí como elementos principales» decía el presidente, José Giménez. Y un brazo que queda como recuerdo del otro remate femenino, consumido por el fuego el 16 de marzo.

No hay más que hacer de momento. Ayer, Sueca-Literato Azorín encendió sus luces. Sin espectáculo. Simplemente, recordando una tradición que este año tiene que atenuarse.