Celebrar unas Fallas cuando todavía se está en pandemia va a suponer un extra de medidas sanitarias para evitar que la participación masiva de festeros y público que les es habitual no desemboque, de nuevo, en una oleada de coronavirus. La Conselleria de Sanidad ya las ha puesto negro sobre blanco y deja un panorama de actos con mascarilla, distancia, aforos reducidos y un control férreo entre falleros pero también del público asistente que no podrá desprenderse de la mascarilla ni al aire libre y tendrá que mantener la distancia de seguridad, algo difícil de casar con las imágenes de aglomeraciones entorno a los monumentos que dejan las fiestas de otros años.

El protocolo concreta así que en la Ofrenda, por ejemplo, deberá haber un máximo de cuatro falleras por fila —cinco si se trata de niños— a 1,5 metros entre ellas, todos con mascarilla incluido el público que se intentará reducir y se intentará evitar las aglomeraciones modificando, incluso, el recorrido a cubrir.

Este es solo un ejemplo de cómo se harán estas inusuales Fallas 2021 que pondrán coto también al número de falleros que podrán ir a recoger los «ninots»; proponen inscripción previa para actos como la Cremà que se hará con las calles cercanas cerradas e instan a las comisiones a tomar medidas de control como vallados de seguridad y gestión de cola o incluso cita previa para evitar aglomeraciones en la visita de los monumentos. En definitiva unas Fallas «descafeinadas» en su esencia de calles atestadas y aglomeraciones, algo en lo que insistió ayer la consellera de Sanidad, Ana Barceló. Estas fiestas no se van a poder celebrar, ni se debe, «como si no estuviéramos en pandemia» ya que el objetivo era poder quemar los monumentos guardados, porque están en juego los avances conseguidos. El protocolo prevé incluso suspender los actos si no se puede garantizar las medidas preventivas.

Mascarillas y toque de queda

Por ahora, la Conselleria de Sanidad ya ha modificado el decreto de medidas Covid que está en vigor desde el pasado 14 de agosto para permitir las celebraciones populares, los desfiles o espectáculos itinerantes que, hasta ahora, estaban totalmente prohibidos. Sigue en vigor en el Cap i Casal y en los otros 67 municipios con peor situación epidemiológica el toque de queda de 1 a 6 de mañana e incluso la prohibición de juntarse más de 10 personas que no son convivientes en lugares privados y públicos, algo muy dificil de controlar.

Con esto en mente, la consellera detalló que todos los actos se van a organizar de forma que se eviten las aglomeraciones tanto en el propio evento como «en los alrededores» de donde se celebren, apuntando de forma directa así a actividades como ir a ver Fallas. En este sentido, una de las principales medidas será que el uso de la mascarilla va a ser obligatorio en todo caso «incluso al aire libre» tanto para los falleros o miembros de la comisión como para el público que vaya a asistir a los eventos. Esto supone que no solo en actos falleros como la Ofrenda la mascarilla y la distancia vaya a marcar la pauta sino que en situaciones como en la visita de monumentos que pueda hacer el público en general, la mascarilla va a ser obligatoria y se tendrán que aplicar medidas para evitar aglomeraciones como la cita previa que, sin embargo, ninguna comisión ha concretado todavía.

Por lo pronto, la consellera dejó en manos de la Policía Local y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado el control para evitar estas aglomeraciones entre el público en general y, en concreto, en puntos calientes de riesgo sanitario en estas Fallas como la plaza del Ayuntamiento donde se plantarán seis monumentos al mismo tiempo, en estos festejos de septiembre. Según Barceló, ya se había organizado la forma para evitarlo y habrá medidas como el doble vallado de los monumentos.

Sí habrá música

Y sí, la música sí estará presente en actos tan tradicionales como la ofrenda en los pasacalles falleros, tal como adelantó este diario. La consellera de Sanidad confirmó que «no se entendían» estos actos sin la participación de las bandas de música pero, nuevamente, con unas medidas de seguridad especiales que quedarán plasmadas en protocolos «rígidos», según la consellera, pactados entre la Federación de Bandas y la Dirección General de Salud Pública. A grandes rasgos, los músicos que no lleven instrumentos de viento (como los de percusión) deberán de llevar puesta la mascarilla; habrá un número máximo de músicos por acto y tendrán que observar las distancia de seguridad también con respecto al resto de participantes, esto es, dos metros entre ellos y a dos metros de los comisionados.

Eso sí, no será necesario que pasen de forma obligatoria ningún test de antígenos como se había propuesto por parte de alguna comisión, aunque la conselleria deja la puerta abierta a que lo realice quien quiera.

Habrá música en las calles pero siguen prohibidas la celebración de verbenas, discomóviles e incluso karaokes o actuaciones «amateurs» de canto, lo que deja fuera la realización de los típicos concursos y veladas que se hacían en las comisiones alrededor de estas citas musicales. Tampoco estará permitido el baile « ni en interiores ni en exteriores».