Una pareja tiene que abandonar una casa de propiedad municipal en Campanar

La Policía Local de València procederá al desalojo en los próximos días de una pareja, de nacionalidad lituana, que está ocupando de forma ilegal un inmueble de propiedad municipal unicado en la Avenida Campanar 102.

Ya en mayo, los agentes se personaron en el lugar para constatar que estas personas estaban viviendo como okupas y avisarles de que tenían que abandonar esta casa de dos alturas. La pareja informó a los policías que viven en este inmueble desde hace un año, por no tener recursos para poder alquilar una vivienda. Además, según refiere la documentación municipal a la que ha tenido acceso Levante-EMV, ambos residentes no facilitaron el acceso al interior del edificio a los funcionarios. Tras completarse todo el proceso administrativo, la Junta de Gobierno ha dictado la resolución para forzar a los dos ocupantes a dejar el inmueble en los próximos días. El pasado 15 de junio se notificó a lo ocupantes del inmueble, el inicio del procedimiento. El 8 de julio se personó otra vez la Policía Local para entregarles en mano la notificación, si bien no accedieron a firmarla.

Finalmente, el 24 de agosto, martes, por nota interior se informó al Servicio de Bienestar Social las actuaciones en curso para que proceda a adoptar las medidas pertinentes, en relación con las personas que actualmente se encuentran ocupando el inmueble, «para llegado el momento en que se proceda a la recuperación material de la parcela municipal y evitar su desamparo».

Esta pequeña finca se ubica en la Avenida de Campanar102, y consta de de dos plantas bajas y escalerilla entre ambas, que dan acceso a un piso alto con dos viviendas encaradas y otra recayente al fondo del edificio. Ocupa una superficie de 420 metros cuadrados.