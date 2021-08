Un Auto de Fe en la València del siglo XVIII

La Inquisición se crea para defender la doctrina católica por medio de la represión de la herejía y otros delitos contrarios a la Fe. Los primeros documentos de la Inquisición que aparecen en la Corona de Aragón datan de 1194, aunque su pleno funcionamiento en este Reino se inicia en 1242.

Hay que distinguir dos fases en la historia de la Inquisición: la medieval y la moderna. Sus principios y procedimientos judiciales eran similares, pero se diferenciaban en su organización. La primera mas eclesiástica y general mientras que la segunda era mas nacional y estaba sometida al poder civil.

En València, el Tribunal de la Inquisición se constituye, según podemos leer en el «Llibre de Memòries de València (1308-1644)», en los primeros años del siglo XV; en él se mencionan tres inquisidores distintos desde 1402.

La Inquisición Moderna se inicia después de que los Reyes Católicos recibieran por parte del Papa Sixto IV, el dia 1 de Noviembre de 1478, la facultad de organizar el Santo Oficio con independencia del Papado y con jurisdicción desde la Corona. De este modo, el 13 de Mayo de 1482, solicita el Rey al Papa su aprobación para el nombramiento de Juan Cristobal Gualbes y Juan Orts como primeros Inquisidores de la etapa moderna en València.

El tribunal de la Inquisición se estableció en el Palacio Real hasta que en 1527 adquieren un edificio entre la Plaza de San Lorenzo, la Calle Navellos y la de la Unión; este edificio pasó a ser conocido como Palacio de la Inquisición. Tras la desaparición del Santo Oficio en el siglo XIX, el edificio fue adquirido por la familia Trenor y posteriormente derribado para la edificación del actual.

Los reos de la Inquisición se encarcelaban en la prisión de la Casa de la Ciudad, en la calle de la Bailía y desde 1525 en la cárcel que se aperturó solo para presos del Santo Oficio, llamada Casa de la Penitencia. Hay al menos dos localizaciones distintas para esta casa según el historiador que leamos; unos lo ubican junto al Portal de la Trinidad mientras que otros la sitúan cercana al de la Corona.

Después de ponernos en situación, queremos describir y detallar un Auto de Fe, gracias al diario que realizó Josep Vicent Ortí y Mayor, presente en el acto. La ceremonia pública mas peculiar y singular del Tribunal del Santo Oficio era el Auto de Fe. Estaba perfectamente reglamentado, en él y ante la presencia del reo procesado por herejía, se sometía a la lectura de los Sumerios, de los procesos iniciados por el Tribunal Inquisicional y al pronunciamiento de la sentencia, que los jueces Inquisidores habían determinado. El fin del Auto era la escenificación del triunfo de la Fe y el castigo de la herejía.

Existían dos tipos de Actos de Fe: el general y el particular. El primero se realizaba en grandes espacios, contaba con ceremonia religiosa y la presencia de autoridades eclesiásticas y civiles. El Auto particular se realizaba sin aparato de solemnidad.

Una penitencia de 13 horas

Las 9 horas de la mañana del 5 de Diciembre del año 1700, fue el instante de salida de los notarios y familiares del Santo Oficio desde su casa, el palacio de la Inquisición; tras ellos, los calificadores entre los cuales se situaba el reo, que iba asistido por varios religiosos y otros eclesiásticos seculares. Después el contador, tesorero, secretarios, aguacil y otros oficiales. Los últimos, los dos Inquisidores, a la derecha Diego Muñoz Vaquerizo y a mano izquierda Juan de la Torre y Guerau, ambos con sombreros de cordones que ataban debajo de la barbilla.

El recorrido que tomaron fue el siguiente: al salir de la casa y girando a mano derecha pasaron por la Iglesia del Salvador, calle de la Alondra, Trinitarios Descalzos, Portal del Cid y Plaza de Predicadores. Entraron en la Iglesia de Santo Domingo, que ya estaba preparada para el acto; desde las pilas de agua bendita hasta los bancos de las capillas de San Luis Beltrán y Santo Tomás de Aquino, se colocó una valla para separar al público. Había en el Altar Mayor un Crucifijo bajo un dosel negro.

Dentro del coro, bajo el órgano y frente a la Puerta de los Claustros, se encontraba un dosel carmesí con las armas de la Inquisición. Al pie del dosel, tres sillas tapizadas en terciopelo negro tras una gran mesa con tapete, escribanía y dos campanillas de diferente tamaño.

La primera silla, la mas cercana al altar, la ocupaba el Inquisidor más antiguo, Diego Muñoz, en la segunda silla el otro Inquisidor Juan de la Torre, ambos despojados del gorro que en la puerta de la Iglesia sustituyeron por bonetes. La tercera silla la ocupaba el pavordre Miguel Juan Vilar, como sustituto del Arzobispo Antonio Folch de Cardona. Fuera del dosel, en la parte que quedaba mas alejada del altar, estaba colocada otra silla de terciopelo negro para el Juez de la real Audiencia, Francisco Descals. Después de esta solitaria silla, empezaban los bancos en los que estaban sentados: el aguacil mayor, los secretarios, el tesorero, contador y demás oficiales del Tribunal. Y en la misma puerta del coro, un banquito frente al púlpito donde se sentaba el reo. En unas tribunas especiales se encontraban: el virrey, Marqués de Villagarcía, y los Jurados de la Ciudad. Situados todos los «actores» en sus correspondientes lugares, el Auto dio inicio.

Diego Muñoz, el Inquisidor mas veterano, tocó la campanilla mas pequeña y se dio comienzo a la Misa Mayor que celebró Fray Luis de Blanes, religioso de Santo Domingo. En un momento dado de la celebración, sonó de nuevo la campanita pequeña y subieron al púlpito D. José Fernández de Marmadillo, presbítero de la Real Congregación de San Felipe Neri, doctor en Teología y secretario de la Inquisición y el doctor Luis Gonzalvo, notario del Santo Oficio que portaba en su mano derecha una cruz de plata y en la izquierda un misal.

El secretario se dirigió a los presentes ensalzando el valor de los católicos y la detestación de la herejía. Terminadas sus palabras y tras otro toque de la campanilla, subió al púlpito un religioso de Santo Domingo, donde dio un sermón de media hora, ensalzando al Santo Tribunal y probando que solo la Iglesia Romana era la verdadera. Un nuevo toque de campanilla al acabar, dio paso al púlpito a Carlos Albornoz, secretario de la Inquisición que comenzó a detallar los errores del reo. Éste se llamaba Enrique Gamau, mas conocido como Fray Mandé de San Romeñ, fraile profeso de San Antonio Abad. Tenía 32 años, casado y con hijos, porque mantenía que todos los religiosos y aún los sacerdotes se podían casar, pues era imposible guardar la castidad sin el matrimonio.

Había nacido católico, pero hacía 10 años que el Espíritu Santo en una aparición en forma de serpiente, le comunicó que el Padre Eterno le había elegido para reformar su Ley y establecer una religión multiplicante, de la cual Dios le había nombrado Pontífice y a su madre como cabecera de ella, por encima de la Virgen María.

En su instituto permitía «el acto» torpe y lascivo, salvo en los casados ya que éstos debían tener bastante con dos mujeres; negaba la obediencia al Papa; negaba el Misterio de la Santísima Trinidad; quitaba del Padre Nuestro la frase «no nos dejes caer en la tentación» pues de ella se infería que Dios podía inducirnos a las tentaciones y a lo malo; decía que el infierno no era eterno si no que después de purgar las culpas se podía subir al cielo; mantenía que después del Padre Eterno, el Espíritu Santo y los Bienaventurados, el sol era la criatura mas perfecta y digna de adoración.

Siguió relatando desde el púlpito José Fernández de Marmadillo, que había sustituido a Carlos Albornoz, enumerando ahora los graves hechos por los que también era juzgado; había arrojado a un pozo la cruz de su hábito, «el tao» de San Antonio diciendo: «anda con todos los diablos»; también había tirado contra la pared una medalla de Nuestro Señor y la Virgen y muchas estampas a la basura.

Terminada la exposición de los hechos, el secretario, Carlos Albornoz, procedió al resultado de la sentencia, fallando que el reo fuera entregado al brazo secular, al considerarle culpable, infecto y podrido, para que ejecutaran el castigo merecido.

El Inquisidor mas antiguo, tocó esta vez la campanilla mas grande, que anunciaba la entrega del reo al Juez Francisco Descals y al aguacil mayor, Galceran Anglesola. Éstos lo sacaron de la Iglesia y se prosiguió con la misa hasta finalizarla.Con el mismo protocolo y orden, volvió la comitiva por el recorrido inverso hasta la Casa de la Inquisición, dando por finalizado, por parte del Tribunal del Santo Oficio, el Auto de Fe.

Una condena por herejía

Para el reo no había finalizado, fue conducido por la Puerta del Real, por fuera de la muralla, hasta llegar a la Puerta de Serranos, donde fue encarcelado. Allí, el Regente de la Real Audiencia, Donato Sánchis de Castelar, le comunicó la condena que no era otra que ser quemado vivo si no abandonaba sus ideas contrarias al catolicismo. Si lo hacía, podría evitar ir directo al infierno siendo ejecutado a garrote y luego quemado su cadáver, teniendo así la oportunidad de salvar su alma. El reo continuó obcecado con sus ideas, de modo que lo sacaron de la torre y por las calles de Serranos, San Bartolomé, Caballeros, Portal de Quart y por delante del Portal de la Corona fue conducido a la partida del Quemadero a orilla del rio, camino de Mislata.

Fue subido a un cadalso, mientras que algunos eclesiásticos intentaban que entrara en razón, sin conseguirlo. El verdugo amagó una y otra vez, acercándole la tea a pies y manos, pero tras 5 horas de intentos, el Justicia dio la orden de prender fuego al cadalso.

En cuanto se vio rodeado de llamas y que su Dios no le había salvado, como le había revelado, gritó su arrepentimiento y el fuego fue apagado. Tras varios actos de fe y arrepentimiento, rogó a las personas allí asistentes que le perdonaran; se confesó durante mas de una hora y allí mismo fue dado a garrote.

Como su arrepentimiento fue creído y su vuelta al catolicismo fue real, su cadáver fue quemado y sus cenizas echadas al rio Turia. Eran las 10 de la noche, trece horas después de que hubiera empezado ese Auto de Fe.