La icónica escultura 'La Pamela', cuyo autor es el artista Manolo Valdés, ha vuelto a la actualidad después de que, Sandra Ruiz, una joven valenciana compartiera una preciosa fotografía de una pareja cobijada de la intensa lluvia bajo el ala del monumento, con el propósito de encontrar a los protagonistas de la instantánea.

La luz, el aguacero y el edificio del Reloj al fondo han enamorado a muchísimas personas. El escenario era perfecto y la autora de la imagen no dejó escapar la ocasión. "Si yo fuera uno de los fotografiados, me encantaría tenerla. Imagínate, alguien que no conoces te hace esta foto en un día de lluvia... sí, definitivamente me gustaría tenerla", reflexionaba la fotógrafa.

Ahora, hay quien se pregunta dónde está esta escultura en la ciudad de València.

La obra se halla en uno de los lugares más emblemáticos de la capital y que crea el marco ideal para una pieza tan bella: en la Marina de València, cerca del Tinglado número 2.

Cómo llegó 'La Pamela' a dar cobijo a la pareja misteriosa

Durante el verano de 2017 seis monumentales obras del escultor Manolo Valdés se expusieron en la Ciudad de las Artes y las Ciencias para que el público votara a su favorita para que fuera adquirida por la Fundación Hortensia Herrero, que la adquiriría y la cedería a la ciudad de València ubicándola en este entorno privilegiado.

Los valencianos escogieron finalmente 'La Pamela' para engalanar este rincón cerca del mar, aunque La mariposa, La diadema, Los aretes, La doble imagen y Mariposas también tuvieron sus partidarios.