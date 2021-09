La comisión del Mercat Central de València, que este año planta en la Plaza del Ayuntamiento, no entendía nada ayer. Así lo hizo saber el presidente de la falla, José Vicente Archer a Levante-EMV, tras observar como unos operarios retiraban a medio día de ayer los maceteros que conviven con el monumento, pues no se retiraron a tiempo y la falla no tuvo más remedio que plantar «integrándolos en el espacio». «Después de padecer plantando con la presencia de los maceteros y después de que pasara el jurado esta mañana (de ayer), nos han quitado estas estructuras, yo creo que por miedo a que se quemen, porque ya daba igual, estaba plantada y valorada por el jurado», razona el presidente de la falla. «Es una pena. Que los quiten ahora no sirve para nada desgraciadamente, deberían haberse retirado cuando tocaba, antes de plantar», dice.