Las Fallas han sido "satisfactorias" y la sociedad valenciana ha respondido de forma "excelente" a las restricciones de la covid. Así se ha expresado esta mañana Aarón Cano, concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de València en una rueda de prensa convocada para hacer un balance de la semana de actos falleros que culminó ayer con la cremà.

El edil ha apuntado que, desde un principio estaba en juego la imagen de la ciudad y el nombre de las Fallas como fiesta Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. "Hemos demostrado a España y al mundo entero que "somos capaces de organizar unas fiestas responsables y acordes a la situación sanitaria actual", ha añadido Cano. Con todo, ha matizado que a pesar de haber sido "coherentes" y transitar "de una manera más que aceptable las fiestas", solo falta esperar a los datos de incidencia en un par de semanas para poder comprobar que "continuamos disminuyendo contagios".

Ha habido siete sanciones a comisiones falleras y los bomberos tuvieron que asistir a 90 fallas durante la cremà de ayer.

"Celebrar las Fallas era necesario"

Además, el concejal ha opinado que la celebración de las Fallas "era necesaria" por tres motivos: "Para cerrar un círculo y porque la ciudadanía necesita ver que todos los esfuerzos que se están haciendo tienen sus frutos". Con todo, Cano ha afirmado que "no va a haber un día de la liberación de la covid", pero la pregunta ahora es, según él, ¿cómo va a permanecer la covid, cómo afrontaremos su presencia?

Respecto a los actos municipales y falleros, Cano ha felicitado al mundo fallero y a la sociedad en general por su ejemplar comportamiento, siempre teniendo en cuenta "la responsabilidad" que se tenía. "Sobre todo quiero recalcar que se ha respondido de forma excelente al toque de queda, prácticamente a la una de la mañana las calles de la ciudad estaban vacías", ha detallado. Los falleros y falleras "han estado a la altura", ha dicho.

Asimismo, el edil ha recalcado que es "partidario" de continuar realizando actos falleros en distintos barrios de la ciudad para "democratizar" la fiesta y ha hecho referencia a las "mascletaes" que se celebraron dispersadas por la ciudad.

"No ha habido más botellones que en un fin de semana normal"

El concejal temía por los "actos no organizados" y posteriores a los oficiales como fiestas alternativas o botellones más allá del toque de queda. La conclusión es que "los ha habido, pero no ha habido un repunte, ni ningún problema de orden público. De hecho, no ha habido más botellones que en un fin de semana normal, diría que incluso menos".

De cara a las fiestas de marzo de 2022, el concejal ha abierto la puerta a descentralizar las mascletaes "de una forma mixta". Es decir, no dejar de lado "la catedral" de las mascletaes como es la Plaza del Ayuntamiento pero incorporar otras localizaciones para "acercar la fiesta a los barrios". Preguntado por la posibilidad de avanzar la cremà aunque no exista el toque de queda, Aarón Cano ha admitido que ha sido positivo para adelantar también el servicio de limpieza pero ha matizado que "habrá que valorarlo con el mundo fallero". A la espera de la evolución del virus, el concejal ha dicho que "me extrañaría que las de 2022 fueran como las de 2019".