Ciutat Vella y Marxalenes piden recuperar el espacio público

Una ciudad para los vecinos. Un barrio para los vecinos. Calles para los vecinos. En definitiva, espacio público para la ciudadanía que reside en los distritos. Esta es la principal reivindicación de las personas que habitan el distrito de Ciutat Vella. Un sistema de cámaras propuesto y aprobado por el Ayuntamiento para limitar la entrada de vehículos de paso por el barrio que no llega; ampliación de licencias para terrazas y aparcamiento que limita el espacio para peatones y vecinos y «una turistificación salvaje» que dificulta la convivencia y expulsa a los residentes de sus casas. Estos son los tres ejes de reivindicaciones de Amics Pel Carme que, además, insiste en que los concejales actuales pueden tener voluntad pero no son «buenos gestores». «Hay incompetencia, muy bien la voluntad pero del gobierno del cambio ya han pasado seis años y estamos igual o peor», denuncian. «Necesitamos que cuando tomen las decisiones piensen en los vecinos de la zona y en mejorar sus condiciones, cosa que no hacen», aseveran.