La Federación de Fallas de Sección Especial emitió ayer un comunicado en sus redes sociales en las que exigió una rectificación pública del diputado en el Congreso por Compromís Joan Baldoví. El político valenciano causó una gran revuelo mediático y social con un comentario en el que aludió a una escena de la falla Convento Jerusalén -sin cintar a la comisión- al tiempo que hacía referencia a que los nazis llamaban ratas a los judíos. En la escena fallera aparece Carles Puigdemont caracterizado como el flautista de Hamelín guiando a un grupo de «ratas inde-pestents» con los rostros de Oriol Junqueras, Quim Torra o Jordi Pujol.

Baldoví declaró lo siguiente: «en una falla se llamaba ratas a personas que piensan diferente» y añadía: «creo que esta nomenclatura de llamar ratas la usaron los nazis para referirse a los judíos y hay que ser muy cuidadosos». Ante estas palabras, la Federación de Especial afirmó: «lamentamos profundamente y no entendemos bajo ningún concepto la desafortunada referencia del diputado». «Todavía entendemos menos que alguien nacido en la Comunitat Valenciana y en una población de profunda tradición fallera, ponga en evidencia el ingenio y la gracia, con la sátira fallera», añadían en el texto. Por ello, insisten que, a pesar de que Baldoví se puso en contacto con el presidente de la Federación, Rafael Mengó, «use la misma vía o un comunicado público para zanjar el tema tan desafortunado».

Mengó explicaba ayer a Levante-EMV que en todo momento «quisimos apoyar a la comisión, ya que no queremos ninguna injerencia política dentro de las Fallas» y añadía que Convento «nos lo ha agradecido porque moralmente necesitaban el apoyo». No obstante, Mengó reconoce que Baldoví «me llamó para explicarme la situación y me indicó que en ningún momento los quiso llamar nazis, pero creemos que fue desafortunado». Por su parte, el presidente de Convento Jerusalén Paco Segura mostró su descontento y reconoce que nunca hubiesen imaginado «encontrarse ante una situación así». «No daba crédito cuando vi el vídeo porque hay que entender la sátira y la crítica de las Fallas», expone. No obstante, añadió: «no tenemos ganas de entrar en ninguna polémica, pero esperamos que pida disculpas no solo a la comisión, si no a todo el colectivo fallero», dijo. Por su parte, Baldoví trataba de rectificar en Twiter: «en mi vida llamaría nazis a algo tan querido para mí como las Fallas», escribió. Por último, la portavoz del PP María José Català exigía la rectificación del diputado «si no pediremos su reprobación en el Pleno» del ayuntamiento. Añadía que es «absolutamente condenable que Baldoví defienda a sus colegas independentistas insultando a una comisión fallera». Fernando Giner, de Cs,también denunciaba que «es vergonzoso y muy miserable que alguien que debería defender València, termine comparando la sátira fallera con el nazismo, solo por defender a sus amigos separatistas».