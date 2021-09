Multas de hasta 3.000 euros por vejar a los más vulnerables

El borrador establece sanciones de hasta 3.000 euros para «todas aquellas conductas contra la dignidad de las personas que se dirijan a los más vulnerables o que requieran especial protección, tales como mayores y menores, con discapacidades o sin hogar, entre otras, siempre que las mismas no sean constitutivas de infracción penal». Cano explica que numerosas agresiones «no se denuncian porque al no ser constitutivas de delito el juez no las va a atender». «Con esta ordenanza –ha añadido- vamos a crear esa estructura para imponer sanciones muy duras y va a perseguir cualquier agresión».

El texto establece que serán especialmente perseguidas «las agresiones ejecutadas por grupos de personas que actúen en el espacio urbano, principalmente si se emplean medios de grabación con el objeto de ser difundidas».

También se sancionará el silencio y la ausencia de denuncia por parte de los organizadores y promotores de cualquier acto público cultural, festivo o social.