La muerte de Cristo, al natural

elementos del martirio. La muestra de la Catedral acerca algunos de los grandes iconos de la cristiandad 1 Reproducción a escala de la cruz. 2 Facsimil de la Sábana Santa de Turín y posición de cómo habría sido colocado el cuerpo.

3 Modelo de una corona de espinas hecha con astillas de Tierra Santa.

Una catequesis en carteles y en tres dimensiones. Recomendado para verlo con tranquilidad. Está en la zona que no es de pago, por lo que la visita puede hacerse con tranquilidad y libremente. Y lo que va a encontrar el visitante es una reproducción de algunos de los elementos clave de la cristiandad. No es una muestra asombrosa, pero precisamente por eso es una visita clara y concisa. Estará en la Catedral hasta, aproximadamente, la Purísima, y recoge media docena de objetos reconocibles que, por primera vez, se pueden ver de cerca y tener un conocimiento más de primera mano de lo que se ha visto o leído, pero que no se ha tenido al alcance de la mano. Hay muchas referencias al Santo Cáliz, pero ninguna reproducción, pues éste, el teórico original, está en el mismo templo, apenas a unos metros.

El elemento más llamativo, sin duda, es una reproducción digital a tamaño de la Sábana Santa de Turín. Y junto a ella, un cuerpo hiperrealista que correspondería exactamente al que habría sido envuelto. Obviamente, un cristo martirizado, lleno de erosiones, lanzada incluida, en posición yacente, con las manos cruzadas.

La muestra también incluye una réplica a tamaño de lo que sería la cruz de Cristo y otra del Santo Sudario. Todo ello, acompañado de completos paneles (sólo en castellano), que explica cada objeto.

También hay una vitrina en la que se reproducen o muestran originales de objetos relacionados con la Pasión del Señor: cómo serían los clavos con los que fue crucificado, un látigo como el que le fustigó, una lanza, lo que queda de ella, de época, o una reproducción de una corona de espinas, un doloroso casquete.

Por último, un diorama de la Última Cena ofrece, más que su valor artístico, su valor documental: sirve para archivar la iconografía tradicional, una mesa que nos mira de frente con Jesús en el centro. Aquí, y siguiendo la tradición judía, cambia la disposición y la propia ubicación del Hijo de Dios.