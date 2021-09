Sanción por no contratar a una mujer y dos personas con problemas para hallar empleo

Sin embargo, tal como se especifica en la resolución de la Junta de Gobierno, a la que ha tenido acceso Levante-EMV, la contratista, además de obligarse a ejecutar la obra por 67.021,85 euros; asumió en su oferta la obligación de contratar a una mujer y a dos personas con dificultades de acceso al empleo, tal como consta en la propuesta realizada por la Mesa de contratación del 22 de octubre de 2019.

Tras presentar la empresa la certificación final de obra, el 24 de marzo, el consistorio abrió un expediente para que la firma acreditase que efectivamente había contratado a estas tres personas. Tras las comunicaciones administrativas pertinentes, la contratista no presentó la documentación que le requerían. El 2 de julio se le notificó la propuesta de sanción. Imbesten presentó recurso el 28 de julio argumentando efectivamente que sí tienen a una mujer contratada desde el 20 de noviembre de 2019 como indefinida. Sin embargo, los técnicos municipales no consideran probado que esta contratación se haya hecho para estas obras. Además, la empresa reconoce que no contrataron a las dos personas con dificultades de acceso a un empleo. Alega que lo intentó «pero no encontraron a desempleados que reunieran el perfil técnico». Según los técnicos municipales el incumplimiento de estas tres contrataciones se considera «muy grave» por lo que se le impone una multa equivalente al 10% del presupuesto, sin IVA. La adjudicataria puede recurrir la multa por la vía judicial si lo considera procedente.