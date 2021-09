Los presupuestos participativos han irrumpido en los últimos años en la gestión pública de ayuntamientos como el de València y se han extendido también a la administración autónómica. Sin ir más lejos, desde el 14 de septiembre se puede votar por propuestas de inversión dentro del programa de presupuestos participativos de la Generalitat Valenciana.

Mucho ha cambiado la forma de contribución de la ciudadanía a la gestión de lo público en las últimas cuatro décadas. El movimiento ciudadano vivió un momento de eclosión a partir de la Transición a la democracia en España, en los años 70, 80 y 90, y hoy se mantiene con fuerza pero adaptado a los cambios que la sociedad ha absorbido, principalmente los derivados de la irrupción de internet.

Para hablar de la evolución de la participación de la ciudadanía en la gestión de los asuntos municipales en València y del momento actual de esa aportación de los vecinos organizados a las políticas locales, la Concejalía de Participación y Acción Vecinal del Ayuntamiento de València y el diario Levante-EMV celebrarán el próximo miércoles, día 22, a partir de las 18.30 horas en el Palacio de la Exposición de la capital un evento denominado «Chequeo a la participación en la ciudad de València» que reunirá a destacados representantes del movimiento vecinal de distintas épocas y de la actualidad, especialistas y responsables políticos. El acto cuenta con el patrocinio de Grupo Simetría-Imedes.

En el transcurso del encuentro sobre participación vecinal se rendirá un merecido homenaje a Sol Romeu Alfaro, activista del movimiento ciudadano fallecida el pasado mes de agosto a los 88 años de edad. Romeu dedicó cerca de 40 años a la reivindicación vecinal, especialmente en el ámbito de su barrio, el de la Amistad, pero también a la recuperación de El Saler, el rechazo a la ampliación del estadio de Mestalla y muchas otras causas vecinales.

En el debate sobre participación en la ciudad de València estará presente buena parte de la más alta representación de la Federación de Asociaciones de Vecinos de València, que se ha sumado de forma entusiasta a este encuentro. María José Broseta, actual presidenta de entidad, y los ex presidentes Domingo Laborda, Asunción Marco y Félix Estrela han confirmado ya su participación presencial, mientras que otra de las ex presidentas, Carmen Vila, intervendrá pero no de manera física por motivos de salud. También tendrá protagonismo Juan Antonio Caballero, presidente de la Confederación Valenciana de Asociaciones de Vecinos (CAVE-COVA).

En el transcurso del acto, el profesor Fernando Pindado desarrollará una ponencia sobre participación ciudadana. Pindado es profesor colaborador del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona y consultor en políticas públicas, acción comunitaria y participación ciudadana. Ha sido comisionado de Participación y Democracia Activa del Ayuntamiento de Barcelona y secretario general del Observatorio Internacional de Democracia Participativa (OIDP) desde 2016 a 2019, y gerente del Área de Derechos de ciudadanía, Participación y Transparencia del Ayuntamiento de Barcelona desde 2015 a 2016.

La concejala de Participación y Acción Vecinal del Ayuntamiento de València, Elisa Valía, será la encargada de pronunciar la intervención de clausura del acto, que prevé reunir a una amplia representación del movimiento asociativo.