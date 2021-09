Pueblos ajenos a la banda ancha

Los vecinos de Poble Nou, la pedanía de València más próxima a la urbe, denunciaron esta semana la exclusión digital que sufren sus 850 vecinas y vecinos, mientras otras pedanías como Benifaraig, Borbotó o Carpesa disfrutan desde hace meses de la fibra óptica para navegar por internet en condiciones óptimas. Poble Nou «continúa anclado en el siglo pasado», con servicios de ADSL «ridículos» y «completamente inoperativos en la sociedad digital actual». La falta de conexión de calidad a internet de los vecinos de Poble Nou, un pequeño núcleo de población ubicado en plena huerta que, con la pandemia y el teletrabajo, ha atraído a nuevos habitantes no les afecta solo a ellos. Un 3% de los vecinos de València, esto es más de 20.000 personas, no tiene posibilidad de conectarse a la red de fibra óptica. Teletrabajar, estudiar on-line o ver una serie en una plataforma digital es casi imposible en Poble Nou, la Devesa del Saler y parte de Pinedo. El concejal de Agenda Digital, Pere Fuset, asegura que el 98% del término tiene ya acceso a internet pero faltan algunos puntos donde la fibra no llega, aunque se está trabajando y «presionando» a la compañías privadas para que la conexión sea posible en breve aprovechando las ayudas a la implantación de banda ancha de los fondos de recuperación Next Generation.