"Oh foll amor", de Ausias March, "No hi havia a València dos amants com nosaltres", de Vicent Andrés Estellés y "Crec en l'amor. Del verb crear", de Mamen Monsoriu. Tres frases de tres escritores de tres épocas bajo el mismo hilo argumental del amor servirán como argumento para la campaña municipal del día de los enamorados valencianos, que se celebra conjuntamente al 9 d'Octubre. Sant Dionís llegará a la ciudad en forma de cartelería y también a través de cinco bancos tuneados en otras tantas zonas de la ciudad.

Sin embargo, la gran acción volverá a estar en el comercio de proximidad, en concreto en las pastelerías, a las que se distribuirán 35.000 bandejitas para la "mocadorà", que tendrán las frases antes mencionadas como mantelito, para ir descubriéndola mientras se van consumiendo los dulces.

Para el concejal de Comercio, Carlos Galiana, la campaña es muy especial "porque fue la primera que se hizo desde comercio en el año 2015 y porque ni siquiera la pandemia la ha frenado. Refleja lo que es nuestro comercio de proximidad y barrio. Es descubrir la pastelería del barrio, la de debajo de casa, y hace ciudad".