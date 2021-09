València crea una oficina para competir con Madrid y captar inversiones

Promocionar una marca puede hacerse, casi sin gastar dinero, mediante una multidifusión de correo electrónico -con el riesgo de caer al spam- o gastando millones de dólares en un anuncio en la Superbowl -con el riesgo de no alcanzar los objetivos-. Y hay infinidad de opciones intermedias. Una de ellas, la creación de una oficina permanente de canalización, es lo que van a poner en marcha el Ayuntamiento de València, la Cámara de Comercio y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana: València Investment Office, que se aprobará en la próxima junta de gobierno.

¿Para qué sirve? Para mover la marca, ponerse en contacto con oficinas intermedias y, en definitiva, recordar a todo aquel que quiera que la ciudad de València es un espacio perfecto para instalarse. Inversión es riqueza y puestos de trabajo y tanto desde el consistorio como desde las organizaciones empresariales consideran que al «cap i casal» le queda camino por delante hasta alcanzar sus máximos a la hora de albergar empresas, especialmente de determinado tipo: tecnológicas, de alta especialización y poco o nada invasivas. Aunque, según se aseguró ayer en la puesta de largo, «no se descarta de inicio ninguna iniciativa o propuesta». El servicio contará con un presupuesto anual de 150.000 euros. Sus trabajadores tendrán que dedicarse a que los empresarios que llamen a la puerta no se escapen. «Y eso es riqueza y empleo de calidad para la ciudad» aseguró la concejala de Desarrollo Innovador de los Sectores Económicos y Empleo, Pilar Bernabé, que lo presentó junto a José Vicente Morata, presidente de la Cámara de València; y Eva Blasco, presidenta de CEV en València. «Con la puesta en marcha de València Investment Office, conseguiremos una mayor promoción económica de nuestra ciudad, ofreciendo un asesoramiento especializado y de calidad a la inversión nacional y extranjera, simplificando los procedimientos», aseguró Bernabé.

Algo en lo que hizo hincapié la presidenta de la CEV, Eva Blasco: la necesidad de que el inversor no tenga demoras y trabas burocráticas para instalarse. So pena de desinflarse y marchar a otro lado. «La Administración no puede vivir ajena a realidad del tejido empresarial y para atraer inversiones a València es imprescindible generar un clima de confianza que propicie su elección frente a otros destinos».

Pero para instalarse en València hay que ofrecer garantías, ventajas y seguridad. Y unas ventajas fiscales que, sin crear agravios comparativos con el inversor local, permita centrifugar el conocido como «centralismo inversor», ese que hace de Madrid el foco de la inversión. «Lo hemos hablado muchas veces y tiene que ver con la descompensación en la financiación autonómica que tan repetidamente ha reclamado el president Puig. Y eso nos ayudaría a ser más competitivas. Somos la ciudad más infradotada de todas las comunidades y eso siempre nos lastra. Pero vamos a seguir trabajando por conseguir esa igualdad territorial». Apelaba Pilar Bernabé a que, en contraposición, añadió: «podemos competir con Madrid, además, en muchas cosas, como la comunicación, que es fundamental en el sector tecnológico, y nosotros lo tenemos y ellos no. Si somos capaces de destacar como ciudad al máximo nivel en el arco mediterráneo seremos mucho más competitivos que Madrid por unas cuestiones obvias que tienen que ver con la geografía. Esto es la Liga y tenemos el mejor campo».