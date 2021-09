Los botellones vuelven a las andadas. El pasado fin de semana cientos de jóvenes se concentraron por el entorno de Blasco Ibañez y Honduras, pero no fue la única zona abastada. Los vecinos del barrio de Gran Vía y Russafa también han alertado de botellones este fin de semana por la zona de Regne de València con Peris y Valero. "Esto no se puede aguantar. Tenemos escándalo todos los días. Los chavales tienen menos de 15 años.

Compran la bebida en el bar de debajo de mi casa y luego se cruzan a la puerta del colegio del Loreto", asegura un vecino del barrio de Russafa. Como se puede ver en el vídeo las imágenes muestran a los jóvenes cantando y gritando a las puertas del colegio el pasado viernes.

"Dejan la calle llena de botellas, vasos, se meten incluso en el portal"

La problemática está servida. Con el fin del toque de queda, muchos jóvenes, la mayoría estudiantes, se reúnen en las puertas de un bar en la avenida Regne de València, 85. Allí compran la bebida hasta que el dueño del bar cierra las puertas del local. En ese momento los jóvenes cruzan de cera y se asientan en las puertas del colegio Nuestra Señora del Loreto. "Esto no se puede permitir. Nos hemos quejado muchas veces los vecinos. El presidente de la comunidad ha hablado en distintas ocasiones con el dueño del bar. Pero no cambia nada. No nos hace caso y así no podemos seguir. El viernes era insoportable el escándalo. Dejan la calle llena de botellas, vasos, se meten incluso en el portal. Ya no sabemos que hacer. Hemos llamado a la policía pero no vienen", explica el vecino.

Además del ruido y escándalo hasta altas horas de la madrugada los vecinos denuncian la basura y desechos por la mañana. "Por la mañana el portal está lleno de botellas, litronas, vasos, orines y me he llegado incluso a encontrar con el retrovisor del coche roto. Entiendo que llevan mucho tiempo cerrados y que tienen que hacer caja, pero esta no es la mejor manera", explica.