La Casa de la Demanà, a la espera de que el consistorio la compre dos años después

Entre la calle del Embarcador y la del Canónigo Alcover del pueblo del Saler se erige la histórica Casa de la Demanà, un edificio declarado Bien de Relevancia Local (BRL) y que data del siglo XVIII. «Sobre los tejados de las barracas erguíase entre dos pilastras el esquilón de la casa de la Demanà, donde se reunían cazadores y barqueros la víspera de las tiradas para escoger los puestos», contaba Vicente Blasco Ibáñez en su obra «Cañas y barro» sobre el histórico uso de la casa. El escritor valenciano ya reflejaba en su literatura la existencia de este emblemático edificio, privado y que está alquilado a vecinos y vecinas como sede de l’Associació Cultural Casa de la Demanà y casal fallero del Saler desde hace años. Un inmueble que el Ayuntamiento de València se comprometió a comprar en 2019 para convertirlo en un Centro Cívico (según los vecinos son el único barrio-pedanía que no tienen unas instalaciones de este tipo), una de las principales reivindicaciones históricas del pueblo del Saler. Una promesa que todavía no se ha producido a pesar del anuncio que el alcalde, Joan Ribó, lo reiteró en octubre de 2020 después el Debate del Estado de la Ciudad. Tras unos problemas con el catastro que ralentizaban la adquisición, los propietarios presentaron la subsanación de los datos para la compra efectiva. La asociación apunta que eso fue hace 16 meses y que el consistorio todavía no ha hecho «o no se ha informado a la población» de «ningún movimiento más» desde entonces.