El alcalde de Mislata propone que el Consell asuma la gestión de la EMT

Para Bielsa, que tiene que ver como sus vecinos deben cambiar de autobús para ir a València pese a que la EMT pasa por calles colindantes, sería indispensable que una entidad supramunicipal como la Autoridad Metropolitana del Transporte asumiera la gestión de la EMT,tal y como hacen algunas grandes ciudades como Barcelona. «¿Por qué no puede una empresa pública de transporte dar servicio a poblaciones como Mislata o Aldaia?. Eso beneficiaría a los ciudadanos del área metropolitana», señaló.

La petición que fue refrendada en la jornada por los representantes de la Plataforma del Transport Públic de l’Horta Sud, Paco Magro y José Luis Sanz, así como otros representantes municipales.

«Da igual el color del autobús»

Martínez Grau, en cambio, no cree que la absorción de la EMT por parte de la Autoridad Metropolitana del Transporte sea la solución a los problemas de movilidad de la población. «A los ciudadanos les da igual que los autobuses sean rojos o amarillos, lo que quieren es que el servicio sea óptimo, que los autobuses pasen cada poco tiempo y que les permita llegar rápido al destino. La cuestión no es absorber la EMT o no. Hay que trabajar para los ciudadanos», opinó Martínez Grau.

Los autobuses de la EMT sí llegan a poblaciones como Alboraia, Alfara del Patriarca, Burjassot, Moncada, Tavernes Blanques y Vinalesa hasta hace menos de una década, aunque posteriormente se estableció que fuera del término de Valènci a el coste no lo acarrea la EMT. Primero, el ‘cap i casal’ planteó que lo pagaran los ayuntamientos y, ante la negativa de los diversos municipios afectados, se retiró el servicio, recuperado solo parcialmente con fondos de la conselleria.

Precisamente de mejoras realizadas ya en el transporte habló también ayer el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad Arcadi España, en el cierre de la jornada, celebrada en la Fábrica de Mislata. España anunció que a partir del mes de enero se pondrá en marcha ya la integración tarifaria de la mayor parte de los medios de transporte que cubren el área metropolitana de València, es decir MetroValencia, EMT y Metrobús, hasta ahora con precios distintos. «Queda mucho margen de mejora pero hemos dado pasos importantes y este es uno», explicó.

Cambios culturales

Y en ese margen de mejora, Arcadi España considera indispensable hacer cambios tanto en la mentalidad de la ciudadanía como en el de las administraciones. «Hay que concienciar a los vecinos para que racionalicen el uso del vehículo, algo que es más difícil en los pueblos pequeños con mayores distancias que en las ciudades», afirmó, aunque para eso «se le debe ofrecer a la ciudadanía una alternativa de movilidad eficiente y sostenible que requiere un cambio de mentalidad en la administración con la ampliación de la red de transporte público o la implantación de las nuevas tecnologías».

Unos cambios que reconoció no se pueden hacer «todo lo rápido» que le gustaría, como es el caso de la renovación de las concesiones, aunque ya se han realizado algunas mejoras como «la conexión con los polígonos con cinco lanzaderas o seis nuevas líneas de autobús entre los municipios». Estos dos servicios ya han sido utilizados por 86.000 personas», esgrimió. «Los vecinos no diferencian en qué empresa les presta servicio, no hay fronteras. Los ayuntamientos no deben actuar como islas administrativas, hay que hacer políticas de carácter metropolitano», remarcó.