El concejal de Agricultura, Alimentación Sostenible y Huerta, Alejandro Ramon, ha anunciado la previsión de que en la próxima sesión del Pleno municipal se ratifiquen los acuerdos para la creación de los mercados de venta no sedentaria y directa para productos de proximidad en Benimaclet, Castellar-l’Oliveral y el Pla del Remei. Además, se propondrá modificar la ubicación inicialmente prevista en el barrio de Malilla dadas las recomendaciones de varios informes municipales, motivo por el que se entiende que el mejor enclave en ese barrio será el de la calle de la entrada a la Casa de Santapau.

El edil ha puesto en valor “los beneficios que supone este tipo de mercado allá donde se implanta, al complementar la oferta de otros establecimientos o mercados”, y ha explicado que los enclaves se han diseñado para dar respuesta a la demanda de productos agroalimentarios de proximidad en lugares donde no hay mercados municipales. “No queremos que los productos de la tierra, los que trabajan agricultores y agricultoras se vean relegados en espacios escondidos, sino que los queremos visibles para promocionar unos productos de proximidad que son esenciales en la estrategia de la València que se ha situado en el mapa por sus valores y haber sido Capital Mundial de la Alimentación Sostenible y que tiene claro sus objetivos de descarbonización en los próximos años”, ha añadido.

Alejandro Ramon también se ha referido al dictamen de la Dirección Territorial de Educación, Cultura y Deporte que determina que no hace falta ninguna autorización previa de la conselleria para crear el mercado de venta no sedentaria en la calle Martínez Ferrando dado su carácter temporal y reversible y que no supone la ejecución de ninguna obra que incida negativamente en el entorno. “Es importante que se refleje negro sobre blanco la evidencia para acabar con críticas partidistas que no contemplan el beneficio que suponen estos mercados para los productores y las productoras y para la ciudadanía que quiere acceder a esos productos agroalimentarios”.