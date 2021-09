Tras la presentación de la renaturalización de la avenida de Ausiàs March presentada por el concejal de Hacienda y portavoz socialista, Borja Sanjuán, que pretende reducir los carriles de tráfico de transporte público en la principal vía de entrada y salida de la ciudad, el vicealcalde de València, Sergi Campillo, ha reprendido a los compañeros de gobierno socialistas y ha dicho que Compromís no sabía de este proyecto y se enteró por la prensa.

"Lo primero quiero pedir respeto, para todos los compañeros de este equipo de gobierno, pero sobre todo para la figura del alcalde" ha comenzado el vicealcalde en referencia a "algunas declaraciones que hemos oído recientemente del concejal de Hacienda Borja Sanjuan refiriéndose al alcalde, creo que rayan la falta de respeto y en un gobierno hay que respetar las figuras que nos representan a todos. Por lo tanto, respeto", ha comenzado el representante de Compromís en una intervención difundida a la prensa.

Seguidamente, Campillo ha desmentido que la propuesta haya sido dialogada con Movilidad y ha añadido que Compromís no era conocedor de esta propuesta. "De hecho, el lunes por la mañana tuvimos una reunión de coordinación de Gobierno y el concejal de Hacienda no comentó esta reforma", ha añadido el vicealcalde. Así, ha apuntado que "no podemos empezar la casa por el tejado" y, aunque admite que desde la coalición comparten el espíritu del proyecto de movilidad sostenible, "hace falta un informe de movilidad que no consta que se haya pedido".

"Cualquier reforma de una vía y más si hablamos de una de las vías de entrada y salida de la ciudad más importantes necesita de un estudio de movilidad que dictamine como va a ser la distribución del espacio público para los diferentes medios de transporte", ha dicho. "No es tan fácil como querer reducir carriles. Hay que estudiar cual es la intensidad de tránsito de esa vía, hace falta un estudio serio de movilidad que es el que determina como va a ser la futura urbanización. Hay que parar la ansiedad de presentar proyectos a toda velocidad. Parar y pedir informes necesarios", ha concluido Campillo.