La "Senyera" vuelve para sus últimos años en la Procesión Cívica

«Yo no la he visto, pero el jefe de sección sí y me ha dicho que la restauración está muy bien. Que el trabajo ha sido excelente». La concejala de Patrimonio, Gloria Tello, respira tranquila desde que, en el mes de agosto, le comunicaron que la «senyera» estaba restaurada. La bandera que sale en la Procesión Cívica, con casi cien años a cuestas, ha sido sometida a un proceso de arreglo integral para parar su cada vez más evidente deterioro. Estaba todo controlado y la pandemia no afectó a los tiempos empleados por los especialistas. Ahora, con una sonrisa, prefiere ni pensar qué habría ocurrido si no llega a tiempo. Pero «nunca se corrió ese riesgo».