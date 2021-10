El PP "respeta la presunción de inocencia" de los imputados en el Caso Taula

Por último, "el Partido Popular respeta los tiempos procesales y aplica, a través de sus órganos, los Estatutos de la formación", sin especificar si tomará medidas contra los que quedan dentro del grupo -como Cristóbal Grau o Luis Salom- ahora, cuando el auto sea firme, cuando se abra juicio o cuando sea firme la sentencia.

Según los estatutos del partido, la suspensión de afiliación se acordará "cuando un afiliado esté incurso en un proceso penal respecto de los cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción y quedará expulsado en el momento de que se dicte sentencia firme por corrupción".

Pero, a su vez, "en el caso de que un afiliado incurra en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de un cargo público o representativo y se tenga conocimiento que ha sido llamado a declarar como investigado en una instrucción judicial, el expediente disciplinario se ajustará a las reglas anteriores con las siguientes particularidades: el Comité de Derechos y Garantías procederá a la apertura de un expediente informativo, que se transformará en disciplinario en el momento en el que se tenga conocimiento de la apertura del juicio oral en el procedimiendo judicial correspondinete". La resolución del mismo "tendrá lugar cuando se dicte la sentencia, no firme o, en su caso, auto de sobresimiento".

Gómez (PSPV): "Un legado de corrupción"

La vicealcaldesa de la ciudad, Sandra Gómez, arremetió contra el principal partido de la oposición asegurando que "una vez más, por desgracia, València está ligada a la corrupción por el Partido Popular" aprovechando para arremeter contra su nueva portavoz. "Este procesamiento por el pitufeo no es más que una enmienda a la totalidad del proyecto que representa el PP y María José Catalá porque casi la mitad de su grupo está imputado. Y no hace tanto reivindicaba la figura de Rita Barberá, para que la nombráramos hija predilecta de la ciudad, cuando el legado, por desgracia, es el de la València ligada a la corrupción". Y también recordó al presidente nacional del partido. "No hace ni tres semanas, Pablo Casado reivindicaba esa época en la que llenaban plazas de toros, ese Paritdo Popular corrupto, ligado a la financiación ilegal, que iba dopado".

"València ha pasado página de ese modelo. Estamos en un modelo de ciudad verde, amable y progresista" concluyó la líder socialista.

Muñoz (Cs): "El PP tiene que dar explicaciones"

La coordinadora de Ciudadanos (Cs) en la Comunidad Valenciana, María Muñoz, ha subrayado que “el PP tiene que dar explicaciones por su corrupción”. Muñoz se ha pronunciado así después de que el Juzgado de Instrucción 18 de Valencia haya procesado al PP de Valencia y a cargos y excargos del grupo municipal popular de la exalcaldesa, Rita Barberá, por blanqueo de capitales.

La líder de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana ha subrayado que “la corrupción del PP nos avergüenza como valencianos” y ha denunciado que la Justicia ha procesado a cargos que todavía están en el actual grupo municipal popular por delitos “muy graves”. “No son casos del pasado, no son casos aislados y los valencianos nos merecemos una explicación”, ha subrayado, al tiempo que ha cuestionado “si alguien puede confiar en un PP que, en su convención nacional, ovacionó a Rita Barberá”. “¿A qué se referían los líderes actuales del Partido Popular cuando reivindicaban el legado de Barberà?”, ha preguntado.

Por su parte, el portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha recordado que “fue Ciudadanos quien en 2016 propuso la apertura de una comisión de investigación para esclarecer los hechos políticos del Caso Taula y para trabajar por la regeneración”. “La noticia de hoy demuestra que teníamos razón”,