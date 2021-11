El manto lucido por la Virgen de los Desamparados en el Besamanos de 2021 tiene un significado muy especial. Normalmente, las donaciones de este tipo de prendas están relacionados con acontecimientos en la vida de las personas. En este caso, así sucede y habla de una historia de tristeza y de fe.

La protagoniza la hija del que fuera concejal del PP en el ayuntamiento, Paco Lledó. Y es ella misma la que lo ha narrado con motivo de la celebración mariana. La Peregrina ha aparecido con un manto blanco que para Nuria Lledó es la posibilidad de "cumplir mi promesa".

Es la promesa a una rogativa. "Cuando en 2017 mi hija María estaba muy malita, le prometí a nuestra Mareta que si salía todo bien y se recuperaba le regalaría un manto para que lo luciera en un besamanos, al que siempre íbamos y nos hacía tanta ilusión".

La niña no pudo superar sus problemas de salud y faltó con apenas cuatro meses de vida. Lejos de generar una crisis de fe, ésta se redobló. "El destino y nuestra Virgen decidieron que ella tenía que estar en el cielo. Aún así, pensé que Ella había hecho mucho por mi hija y que se lo debía".

Lo habló y consultó con su marido, el artista fallero Ximo Martí y se decidieron materializar la promesa. "Quería algo fino y en tonos claros. Llegué a la tienda de Jose Martinez Polit -En Hilos De Seda- y vi un rollo de tela; sin decirle nada le dije que me la guardara". Pero finalmente no sería ese rollo en concreto, sino el mismo, pero tejido en el momento por la Compañía Valenciana de la Seda a iniciativa del propio indumentarista. Tanto por el motivo como por que, sin darse cuenta, "me dijo: ¿sabes que has elegido el mismo dibujo que llevaste en tu traje de novia? Y es que en esta vida, todo tiene un sentido".

Este miércoles, la patrona ha lucido ese manto tan especial. "Cumplo mi promesa por ti, mi pequeña. La que, aunque no esté físicamente conmigo, me ayuda todos los días a seguir adelante. Sólo quiero que sigas cuidándonos junto a la Virgen tanto a tus padres como a tus hermanos, los que sin conocerte, te nombran todos los días. Hoy, por fin, puedo ver lucir el manto que la Familia Martí Lledó te ha regalado y que espero que los valencianos disfruten".

Nuria Lledó y Ximo Martí son felices ahora con Rocío y Mateo, pero María forma parte de la familia.