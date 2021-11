La concejala del Grupo Municipal Popular, Paula Llobet, ha reclamado al Gobierno de Ribó y PSOE que «se pongan ya las pilas» en la ejecución del plan Edusi de la Unión Europea, pues al ritmo de ejecución de apenas un 1,2% por año, y ya son cinco años se inició en 2016, no llegamos para tenerlo listo a finales de 2023. Sólo han conseguido acabar 7 actuaciones de las más de 45 previstas en el Plan Edusi del Cabanyal, según las respuestas dadas al Grupo Popular.

Sólo han ejecutado inversiones por valor de 2.527.075 euros, es decir, el 8% de lo previsto tras seis años de su puesta en marcha y a un año de acabar el plazo marcado por la UE, que de no cumplirse podría hacer perder al Gobierno de Ribó y PSOE entre 10 y 12 millones de euros de las ayudas europeas.

«Nula gestión»

Ahora a pesar de que el Gobierno de España ha salvado la cara de Ribó prolongando hasta finales de 2023 el tope para tenerlo todo ejecutado «pensamos que o se ponen a trabajar o seguro que no llegamos y perderemos gran parte de los 15 millones de ayudas Europeas. Galiana no puede sacar pecho de su nula gestión, pues el ritmo es de un 1% al mes de ejecución, y a este ritmo no llegaremos ni al 50% a finales de 2023 y se podrían perder muchos millones de euros y dejar al Cabanyal sin inversiones», dijo Llobet.

«El Gobierno de Ribó y PSOE son incapaces de gestionar. A tres meses de acabar el año sólo han ejecutado el 15,8% de las inversiones previstas para 2021, pero «si tristes son estos datos más lo son los del plan Edusi, del que sólo llevan un 8% cuando el resto de ciudades de la Comunitat Valenciana con planes europeos están ya o casi terminados o con registros por encima del 50%, como son los casos de Alicante, Quart, Castellón o Torrent», añadió la concejala del PP.