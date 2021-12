El Salón de Cristal del Ayuntamiento de València ha acogido un emotivo homenaje a las 29 mujeres que accedieron al cuerpo de la Policía Local el 3 de agosto de 1981 derribando barreras en favor de la igualdad en un momento histórico complicado porque la dictadura franquista estaba aún reciente y una gran parte de la sociedad valenciana no estaba preparada para este cambio. Dentro de la Promoción de 1981, formada por agentes de ambos sexos, esta treintena de mujeres se incorporó a la Policía Local de València, todas ellas al batallón de tráfico.

En el consistorio, ha estado una amplia representación de estas policías, una parte de ellas ya jubiladas. La oficial Amparo Ciurana hizo de portavoz del colectivo y rememoró la famosa frase de Felipe II cuando dijo aquello de yo no he enviado a mis hombres a luchar contra los elementos. De algún modo, recuerda Ciurana, "nosotras luchamos contra los elementos y qué elementos", bromeó la agente. "Sin demasiados medios y sin armas", aquellas pioneras salieron a las calles de València para servir a los ciudadanos y protegerlos. Y no fue fácil, tuvieron que abrir "una puerta apolillada, una puerta que no se abría ni a tiros", tanto en el ámbito laboral interno como en la sociedad de principios de los 80.

Desde luego queda mucho por hacer, tanto que hoy solo un 16% de los agentes de la Policía Local son mujeres (200) mientras hay 1.201 hombres. El dato es menos esperanzador si se tiene en cuenta que en 2008, hace casi 14 años había 1.445 hombres y 199 mujeres, es decir, la incorporación de la mujer no ha mejorado ni de lejos. El número de mujeres agentes no ha mejorado, está estancado. Además, la oficial reclamó que es muy importante que las mujeres se conviertan "en mandos" dentro del cuerpo, "en pro de la igualdad y de la mejora social y laboral" del colectivo. Para esta oficial, "esta ciudad crece y ha cambiado mucho", y la Policía Local "también debe crecer y ofrecer mejor servicio desde la diversidad". "Nosotros -remachó- no pararemos" por reivindicar los derechos de las mujeres y de las policías, señaló.

La vicealcaldesa Sandra Gómez, que fue la primera mujer en ser concejala de Policía Local en València, recogió el guante de la oficial y destacó: "quiero ver -en alusión a las mujeres policías- en la primera línea de mandos, tenemos que ir haciendo huecos", remarcó porque hay que erradicar "la desigualdad y acabar con la discriminación de género". Por su parte, el alcalde Joan Ribó señaló que estas pioneras fueron "ejemplo de superación de las desigualdades" y sin duda, "estas 29 mujeres hicieron historia". No en vano, como recordó el alcalde en la España de los años 70, solo Madrid y Córdoba tenían mujeres policías, y en la capital del país, "tenían prohibido contraer matrimonio y cobraban menos salario".

También el concejal de Protección Ciudadana Aarón Cano, destacó que este 40 aniversario de la entrada de las mujeres en la Policía Local de València, tiene que ser "un acto conmemorativo pero también reivindicativo" para dar pasos reales contra "la baja escala directiva de las mujeres dentro del cuerpo". Por ello, zanjó "es un reto y una exigencia que haya más cargos mujeres" en las fuerzas de seguridad municipales.

Por su parte, el concejal de policía que propició aquella oposición en la que las mujeres accedieron a la Policía Local de València por primera vez, Virginio Fuentes, explicó las dificultades que encontró para plantear el concurso público de plazas "porque entonces no había ninguna referencia legal" a la hora de concretar el articulado de la citada oposición. Además, Fuentes la decidida apuesta del entonces alcalde Ricard Pérez Casado por la integración de la mujer en lo que fue un hito histórico.

Todos los pormenores de aquel momento han sido plasmados en el documental "Promoción del 81" , dirigido por el periodista Ricard Chicot y en el que se rinde un merecido homenaje a todas estas valientes y empoderadas mujeres que supieron vencer a la incomprensión de la sociedad valenciana de aquella época.