La tasa de delincuencia en València se ha reducido en un 0,4% en 2021 con respecto a 2019, por lo que el jefe superior de Policía de la Comunitat Valenciana, Jorge Martí, ha afirmado que no se aprecia un "repunte" en la ciudad. Así lo ha indicado Martí en declaraciones a los medios tras presentar la campaña Comercio Seguro junto a la delegada del Gobierno, Gloria Calero.

Martí ha apuntado que estamos en un "período de normalización" en el que se están volviendo a producir aglomeraciones tras las restricciones del pasado año, por lo que "la delincuencia también se normaliza". De ahí, ha remarcado, "que ahora haya operaciones muchísimo más incisivas y potentes que las que estábamos acostumbrados hasta ahora".

Por su parte, Calero ha remarcado que València "es una ciudad segura" y ha optado por "no amplificar cosas que no existen". En este sentido, ha incidido en que no instauran esta campaña "porque haya más delincuencia", sino "para asegurar compras tranquilas".

Con este dispositivo operativo se incrementará hasta el próximo 9 de enero el número de efectivos policiales en las zonas comerciales de gran afluencia de público para minimizar la proliferación de las infracciones penales que se cometen durante estas fechas. Así, se incrementará la presencia policial en la ciudad, especialmente en las zonas y centro comerciales más transitados por los residentes y visitantes; también aumentará el número de efectivos en los lugares de esparcimiento, de turismo y ocio de la capital, además de en los diferentes medios de transporte.

Durante el desarrollo de la campaña intervendrán diferentes unidades policiales, entre ellas las Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana con los Grupos de Atención al Ciudadano (GAC) y las Unidades de Prevención y Reacción (UPR), la Unidad Especial de Caballería, la Unidad Especial de Guías Caninos y la Brigada Móvil que se encargará de controlar la estación de AVE Joaquín Sorolla, la de Renfe Norte, la estación de autobuses y el puerto. Además, como es habitual cuando existe una notoria afluencia de público, intervendrá diferentes Unidades de Intervención Policial (UIP).

Paralelamente y teniendo en cuenta el incremento de mercancías existentes tanto en almacenes como en tiendas, también esta campaña atenderá a la prevención de los robos. Para ello también se contará con el apoyo de la Brigada Provincial de Policía Judicial, la Brigada de Provincial de Extranjería y Fronteras y la Brigada de Policía Científica.

El plan también dispone la implicación de las delegaciones de Participación Ciudadana, entre cuyos cometidos principales se encuentra el mantener contactos permanentes con los establecimientos y asociaciones representativas del sector comercial y sus potenciales clientes para hacerlos participar en su propia seguridad. Con esta medida, los comerciantes reciben un servicio presencial y una atención más eficaz.

Al acto de presentación del Plan de Comercio Seguro han acudido entre otras autoridades policiales y civiles, la Delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, el Jefe Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, Jorge Martí y la Vicepresidenta de la asociación de comerciantes del Centro Histórico, Carmen Palop junto con Julia Martínez. Durante la mañana, las autoridades han distribuido numerosas guías y trípticos elaborados por la Policía Nacional, con consejos de seguridad destinados a asociaciones y comerciantes.

El comercio es un sector estratégico de importante transcendencia económica por lo que es primordial la defensa del comercio seguro y garantizar la seguridad económica.

Dado que entre los objetivos marcados por la Policía Nacional se destaca la protección de la economía como uno de los aspectos esenciales de la seguridad, en 2013 fue diseñado el denominado Plan Comercio Seguro aprobado por Resolución de la DGP, de fecha 24/07/2013 y que desde 2017 tiene carácter permanente.