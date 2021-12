A través de los años pasamos muchos días por el mismo sitio, siempre ocupados y apurados sin reparar lo que tenemos a nuestro paso y yendo de un lado para otro no damos importancia a ciertos detalles que a lo largo de la vida han formado parte de nuestra historia.

Este es el caso de mi calle.

Una calle que hace muchos años tenía grandes campos de lechugas, cuando todavía estaba sin urbanizar, ya que por aquí pasaba la acequia de Mestalla que daba riego a toda la zona del distrito de Algirós, y pasaba por la Malvarrosa hasta su llegada al mar. Por eso daba gusto ver cuatro cosechas al año. Así que aprovechando esta tierra que daba tanta riqueza, cuando llegó el momento de urbanizar, ya hace cuarenta años más o menos, decidieron hacer un Gran Bulevar central con parques y zonas de descanso, para el disfrute de todos los vecinos y viandantes que aprovechan el paseo.

Dispone también de un centro social, un centro de salud, dos colegios públicos además de un parque infantil y equipos biosaludables para adultos. También hay cafeterías, con sus terrazas, supermercado, peluquerías, etc. y todo lo que habitualmente hace falta para que sea un barrio de categoría.

En nuestra calle, como en todas, los vecinos son una parte fundamental de la historia, pues en principio, todos más o menos somos recién llegados que vamos coincidiendo por la amistad que los niños hacen unos con otros, y es una forma de ir relacionándose con las personas que quieras o no, forman parte de la vida de esta calle y de la vida propia que una vez en el parque forman una gran pandilla.

La calle en gran parte es peatonal, con acceso de entrada para coches, ambulancias, bomberos etc, y para tranquilidad de que los niños puedan jugar y estén más protegidos cuando salgan al jardín.

En el centro de todo el paseo, disfrutamos de un jardín y como recuerdo de aquellos campos de lechugas, respetaron unos olivos centenarios que llenan de vida la entrada de la calle.

Estos olivos se han hecho con los años muy grandes y dan gran cantidad de olivas además de una sombra estupenda y una perspectiva de la calle muy bonita.

A lo largo del paseo, se plantaron bastante variedad de plantas adelfas, acederas y todo tipo de árboles. Las plantas algunas han crecido otras han sido reemplazadas, y con los años vemos cómo los árboles siguen su proceso normal. Los pinos acompañan a los olivos haciéndoles corro. Las palmeras están a la altura de los edificios más altos, dando un aspecto muy señorial a la avenida. Las acacias también han crecido mucho y además la primavera les da ese color verde fresco que hace tan agradables los días de calor que buscamos nos refresque el ambiente. Las moreras son la sombra de la calle tal y como están situadas cubren gran parte de una zona del paseo y parte de uno de los colegios. Y como no podía ser de otra manera, ya que estamos en Valencia, a lo largo del paseo y por las dos veredas están situados los naranjos, estos son el broche decorativo que bien se podría denominar avenida del azahar, pues son tantos y tan bien puestos que todos los años nos sorprenden con la cantidad de mandarinas y naranjas que se recogen, además del aroma a azahar en las noches de primavera que ambienta todo el paseo.

También gracias a toda esta vegetación, ya de madrugada los pájaros con sus trinos alegran nuestros amaneceres, completando la belleza de mi calle. No faltan las palomas, las gaviotas y las cotorras.

Ahora, a lo largo de todos los años vividos en esta calle, nos damos cuenta de que los niños que en su día formaban aquella gran pandilla cuando bajaban al parque se han ido a otras calles y allí conocerán a otras gentes.

Los que ya no eran tan niños algunos han cambiado de domicilio y otros seguimos paseando por esta calle que cada día la puedes ver diferente según la estación del año.

Lo que me sorprende y no me esperaba es que esta calle que durante tantos años ha tenido su nombre y apellido, ¿,porque le han retirado el nombre? De todas formas para quien suscribe seguirá siendo

La Calle Ramón de Campoamor.

Barrio de la Amistad