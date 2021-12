Los especialistas del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana (Codinucova) están trabajando en el primer mapa de la obesidad infantil en València. El proyecto, como explicó ayer el secretario de esta entidad, Luis Cabañas, ha arrancado en tres centros de salud de San Marcelino, Fuente de San Luis y Luis Oliag-Monteolivete. Entre otras conclusiones, estos expertos han constatado que el exceso de grasa corporal en los niños se debe a los malos hábitos alimentarios pero también a factores como el sedentarismo y la falta de ejercicio físico, derivado del abuso de la tablet, la consola o la televisión. En esa línea, Ruth García, una de las nutricionistas que está desarrollando esta investigación, avanzó que la economía familiar es un factor sociológico que favorece que los chavales acaben teniendo problemas de sobrepeso. «Hemos constatado que las familias con menos ingresos no pueden costear una actividad deportiva para sus hijos lo que repercute en su estado de salud», argumentó. Además, avisó que están encontrando «muchos padres muy desinformados» y menores con «una alimentación poco saludable». Se ven muchos casos de pequeños que están en un peso normal pero cuya dieta «es de baja calidad nutricional». No en vano, solo el 16% toma frutos secos al menos dos días por semana, el 75% no llega a los mínimos exigibles de fruta y apenas el 20% toma verdura todos los días, desgranó esta experta. Luis Cabañas remarcó que este Proyecto Enpiv (Evaluación Nutricional de la Población Infantil) en València aspira a analizar los hábitos alimentarios de hasta 900 niños y niñas. El Mapa de la Obesidad Infantil en la ciudad, podría ser una realidad a final de 2022, y es un proyecto impulsado por la concejalía de Innovación del Ayuntamiento de València, que cuenta con el apoyo de Las Naves, -representada ayer por la técnica Elena Rocher-; y de la Conselleria de Sanitat.

Precisamente, la secretaria autonómica de Sanitat Isaura Navarro ensalzó la labor de los dietistas para «crear entornos de consumos saludables y sostenibles», y celebró la nueva regulación del Ministerio de Comercio para limitar la publicidad de alimentos con contenidos altos en grasas y azúcares.