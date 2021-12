El solar contiguo al colegio del Pilar, ubicado en los terrenos acotados por la Avenida Blasco Ibáñez y las calles Gorgos y Rubén Darío, lleva cerca de dos décadas esperando a ser urbanizado. Y lo que es peor, la posible solución urbanística para esta pastilla de terrenos, que hoy se utiliza como aparcamiento para el barrio y el colegio, aún tendrá que esperar más tiempo. Ello pese a que hay unos propietarios privados que han presentado un programa de actuación aislada, que ha sido rechazado por el Ayuntamiento por vía administrativa. Tras una pregunta formulada por el concejal de Ciudadanos Narciso Estellés, en la Comisión de Gestión de Recursos, se ha sabido que hay un problema grave que va a impedir poder urbanizar esta zona y que va a retrasar cualquier actuación en los próximos años.

El Servicio de Patrimonio ha constatado, después de una investigación iniciada en 2000, que en esta parcela existe «una doble inmatriculación registral» que afecta al Ayuntamiento de València, el Estado y a particulares. No hay aprobado ningún programa de actuación urbanístico para estos terrenos pero los técnicos calculan que de los 6.550 m2 afectados, la mayor parte, 4.320 m2, son municipales. Del resto, 625 m2, son del Estado; 830 m2 , de un particular que corresponden al antiguo bar Checa; y otros 125 m2 , también privados. La principal dificultad reside en otra franja de 625 m2 , municipales, que están afectados por la doble inmatriculación registral, 425 con el Estado y otros 200 de un particular.

Con vistas a la regularización del suelo, el Servicio de Patrimonio ha llevado a cabo actuaciones tanto a nivel de procedimiento administrativo -notificaciones y trámite de audiencia- como contactos con responsables del patrimonio del Estado, sin que se haya llegado a ningún acuerdo. A preguntas del edil Narciso Estellés, el ayuntamiento ha informado que no ha iniciado litigios judiciales para reclamar estas propiedades y que tratará de llegar a acuerdos con el Estado antes de ir al juzgado.

Ahora bien, sí hay ya un conflicto administrativo entre el consistorio y una empresa que presentó una propuesta para construir en la zona, sobre los terrenos que pertenecen a propietarios privados y donde según el PGOU, se podría alzar una finca con 134 viviendas. El ayuntamiento la rechazó porque la delimitación del ámbito donde la empresa pretendía urbanizar no es correcta. La mercantil ha contestado con un recurso de reposición contra esa decisión del consistorio.

En 2016, el ayuntamiento realizó una actuación para adecuar el entorno del colegio del Pilar y este solar que utilizan los vecinos, los profesores y los padres de los alumnos para aparcar. Estos terrenos ubicados cerca de las Facultades son un bocado inmobiliario muy atractivo.