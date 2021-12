La pandemia, el viento y la falta de luz lastran la Feria de Navidad

La Feria de Navidad de València, la de las atracciones, las tómbolas o los juegos de puntería, sobrevive año tras año a numerosos inconvenientes y esté, después de la pandemia, trata de hacer lo mismo contra viento y marea. Los feriantes se quejan de lugar, del viento, de los problemas con la luz y del covid, cuestiones que merman clientes y disparan los gastos, dicen, pero según la Asociación de Industriales Feriantes, la situación es mejor cada año y este año no pueden quejarse. «Después de año y medio con las atracciones guardadas en una nave, no me voy a quejar ahora», dice su presidente, Pepe Esteban.

La Feria de Navidad, cuyo origen se remonta a 1867 y a aquella pequeña concentración de puestos de golosinas, juguetes y atracciones de circo junto al convento de Sant Francesc (actual Plaza del Ayuntamiento), es un clásico de estas fechas y en València no ha parado de crecer. En la actualidad hay 180 instalaciones entre atracciones, tómbolas, puestos de comida etc. Unas seiscientas familias comparecen cada año en València. Los feriantes, de todas formas, no acaban de estar contentos y cada vez se acumulan más problemas. Mientras limpia sus pequeños coches de choque, José Luis asegura que «la cosa está mal». «Hay poca gente», dice, y la causa, a su juicio, es el covid y el viento, que no deja de soplar. En su opinión, el actual emplazamiento en un solar de ADIF, en el Grao, es mejorable. Concretamente, echa de menos el Puente de las Flores, donde a su juicio «iría mucha más gente al estar más céntrico». El otro enemigo es la pandemia. «Con el covid no viene nadie. tenemos menos de la mitad de la gente», cuenta uno de los trabajadores del Pulpo, Juan Carlos. «En otros sitio de España la cosa va mejor, pero en toda esta zona del Levante no sé qué pasa. En Castellón también ocurre», dice. Y por si faltaba algo, el suministro de energía no termina de convencerles. Bueno, en realidad los tiene bastante indignados. El pasado jueves, mientras montaban una de las tres portadas del recinto, Francisco explicó que en València no hay ni limpieza ni suministro eléctrico, y todos los feriantes deben utilizar sus propios grupos electrógenos para iluminar las atracciones. En consecuencia, no pueden poner «iluminación de calle, ni adornos navideños, ni nada». «Se tiran el pisto del medio ambiente y luego nos hacen estar con gasóleo todo el día», asegura visiblemente contrariado, entre otras cosas también porque «en el último año se ha pasado de 60 a 86 euros e litro». A pesar de todo, la de València «es una buena feria», reconoce Francisco, y así lo corrobora el presidente de la Asociación de Industriales Feriantes de València, Pepe Esteban, quien explica de alguna forma esos inconvenientes a los que se refieren sus compañeros. «En el Puente de las Flores podemos montar en julio unas 20 o 25 atracciones, pero ahora no se cabe allí. Y marcharnos a otro sitio es peor que aquí», asegura. Sobre el tema de la iluminación explicó que llevan 15 años en el Grao y nunca han tenido energía más allá de una conexión para las viviendas de los trabajadores y las neveras. «Es verdad que este año lo han quitado, pero el ayuntamiento quiere que esto esté correctamente y no ha dado tiempo. A ver si el año que viene se puede arreglar», añade. Por lo demás, Esteban cree que «la feria va a más y siempre está llena». A pesar del viento, el puente ha sido muy bueno, asegura. «Y después de año y medio con las atracciones guardadas en una nave, no me voy a quejar», dice. La Feria de Navidad se debate entre el gran ambiente de sus calles (arriba izquierda) y la queja de feriantes como Juan Carlos (izquierda) y José Luis (arriba derecha). Sobre estas líneas montaje de una portada y a la izquierda camión repartiendo gasóleo.