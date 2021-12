Ribó reitera que comunicará en el verano de 2022 si opta a la alcaldía en 2023

Joan Ribó afirmó ayer que comunicará «en el verano de 2022» si opta a la reelección como alcalde de València en las elecciones municipales de 2023. Esta fue una de las preguntas que se le planteó en el foro político organizado por la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes titulado «Mi Visión de la Ciudad». El líder de Compromís, que acudió con muletas por sus problemas musculares, señaló que está reflexionando «seriamente» sobre su posible candidatura pero que hasta esa fecha no lo confirmará. Desde el público, los socios de la entidad le plantearon diversas preguntas y críticas que el alcalde fue respondiendo. «Hay que mejorar la burocracia, es cierto, tenemos que arreglarlo, y estamos trabajando en ello con un nuevo sistema informático», señaló ante la queja del nieto del exalcalde Gómez de Trénor que le censuró la tardanza en dar permisos de obras en la ciudad. «Hay mucho que hacer» en cuanto a la puesta en valor de diversos enclaves históricos de València, le contestó a otro socio del Casino de Agricultura que le relató los muchos personajes olvidados en el callejero. «Hemos empezado a controlar los patinetes -apuntó- porque los usuarios de los patinetes, y de las bicicletas, tienen que aprender las normas de tráfico y tienen que respetarlas», comentó cuando se le criticó que los vehículos de movilidad sostenible campan a sus anchas por las aceras «La ciudad está sucia y las obras están condicionando el transporte», le espetó otra persona desde el público. «Estamos indignados con el concejal Grezzi porque el autobús -de la EMT- acumula retrasos de 17,20 o 30 minutos, y en particular tarda media hora por la noche», le señalaron. Frente a ello, reconoció que hay que avanzar «mucho más en el transporte público» mediante una mejor red de «trenes de cercanía y con el plan de movilidad metropolitana». El alcalde dijo que hay que revertir esa situación que obliga a la gente «a tener que coger su coche privado porque no tiene otra opción». Frente a ello, también se felicitó por la nueva línea del Metro que llegará a Nazaret y que ayudará a evitar los cuellos de botella en las entradas y salidas a València.

Otro aspecto que se le criticó fue su postura contraria a la ampliación del Puerto y que determinadas cuestiones relacionadas con el urbanismo, que heredó del PP, como la degradación de la Punta, o los planes de Nazaret, el PAI del Grao o la Malva-rosa, «siguen sin revolverse». Ante estos reproches, Ribó defendió que el parque de Desembocadura permitirá unir el río Túria con el mar; y abogó «por construir dentro de la ciudad» y con «murallas verdes», que la proteja. Por último, marcó su hoja de ruta: «una València saludable, sostenible, próspera y emprendedora, creativa y mediterránea», a partir de los ODS de la ONU y de la Agenda Urbana europea y estatal.