El concejal del Grupo Municipal Popular, Carlos Mundina, ha alertado hoy de las graves deficiencias que la Auditoria ha detectado en la EMT. “El rosario de deficiencias va desde capítulo de enchufismo en materia de personal, irregularidades en las contrataciones que realiza la empresa saltándose los procedimientos y justificaciones necesarias”.

“La Auditoría es demoledora y las deficiencias detectadas son gravísimas. No sabemos a qué espera Ribó para destituir a Grezzi y ordenar que la Intervención Municipal intervenga inmediatamente la empresa para evitar el cortijo que Compromís está construyendo en una empresa que se sustenta con los impuestos de los valencianos”, ha señalado Mundina.

Una de las irregularidades detectadas que señala el PP es que se han realizado adjudicaciones directas al margen de cualquier procedimiento contractual previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, por importe de 914.708 euros. “Se trata de una cifra escandalosísima”, ha señalado. La Auditoria, indica el regidor del PP, "también detecta fraccionamientos en revisiones de autobuses, averías e instalaciones y sobre los contractos menores se habla de: los informes de necesidad no se firman por el órgano de contratación, no consta en los expedientes informe justificativo de que no se está alterando su objeto para evitar los umbrales de la contratación menor, el valor estimado de los contratos se determina en función de los umbrales de la contratación menor y no en base a lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley de Contratos del Sector Público y no existe la aprobación en un porcentaje significativo de los contratos que han conformado la muestra seleccionada".

En materia de personal, denuncian los populares, "no se ha autorizado la masa salarial por el Ayuntamiento de València, se han efectuado contrataciones temporales sin justificar en los expedientes la existencia de necesidades urgentes e inaplazables, se han efectuado restructuraciones de personal sin estar sujetas a la relación de puestos de trabajo en vigor, se han efectuado procedimientos de promoción interna sin aplicar los principios de igualdad, mérito y capacidad, existen defectos formales en los expedientes de contratación por medio de oferta pública de empleo, se han satisfecho primas de seguros de responsabilidad civil de los administradores por 7.431 euros, y el abono de las indemnizaciones por razón del servicio no está suficientemente documentado".

Y, por último, en relación con la contratación no menor, "en los expedientes no consta que se haya requerido al órgano de contratación y al instructor de los pliegos declaración de no incurrir en conflicto de intereses, las cláusulas de modificación de los contratos están insuficientemente detalladas, no existen aprobadas instrucciones que garanticen la correcta ejecución de los servicios externos contratados, los informes técnicos de cuantificación de las ofertas sometidas a juicio de valor no están adecuadamente motivados, han existido limitaciones al alcance que han impedido comprobar que las facturas se han aprobado por la persona competente y dentro del plazo establecido, el desglose de los costes en los pliegos no es el adecuado y las condiciones especiales de ejecución no se verifican durante la vigencia de los contratos".