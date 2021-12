Vivienda se interpone para evitar los desahucios masivos en la Fuensanta

«Hoy he venido de hacer la compra y me he encontrado a una chica esperándome en el rellano. Era del fondo buitre. Me ha ofrecido 2.500 euros para que me fuera. A otras vecinas les están tocando el timbre. ‘Total, si te vas a tener que ir igual’, te dicen». Es el testimonio de una vecina de la Fuensanta acosada por Promontoria Coliseum, una cartera de vivienda propiedad del fondo Cerberus, que se ha hecho con parte del barrio y amenaza con desahuciar a decenas de vecinos y vecinas.

Fue uno de los testimonios que escucharon el secretario autonómico de Vivienda, Alejandro Aguilar; la vicealcaldesa de València, Sandra Gómez; la concejala de Servicios Sociales, Isa Lozano, y la directora general de Emergencia Habitacional, Pura Peris, en una reunión con vecinos y coordinadores de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) del barrio. «Les hemos dicho que son muchas familias afectadas, que no todas son de Promontoria, pero sí un gran porcentaje, y que el fondo buitre también quiere echar a gente en La Torre, Benicalap, Orriols y otros barrios de València. No quieren renovar los alquileres ni negociar nada», explica Narcisa Moreno, coordinadora de la PAH en el barrio de la Fuensanta. Por parte de Conselleria se ha reclamado un listado con los perfiles de las personas afectadas para hacérselo llegar al fondo buitre, con quien ya están en contacto, y conseguir que se renueven los alquileres sociales al menos un año mientras se busca una solución a largo plazo, según explican desde Vivienda. «Cuesta ponerles cara, pero hemos podido cerrar una reunión y le vamos a enviar los casos de las personas afectadas mostrando su vulnerabilidad para que les extiendan el contrato al menos un año. Por lo menos intentamos dar tranquilidad a los vecinos y vecinas mientras se busca una solución más duradera», explica Aguilar. Vivienda se ha emplazado con el fondo dentro de un par de semanas para seguir negociando. Entre las soluciones que propone Vivienda (en un estado muy inicial de las negociaciones) está que el fondo ponga sus inmuebles en uno de los programas de promoción del alquiler de la Generalitat como la bolsa Habita, donde la Generalitat paga por la cesión de uso de estos pisos para poder ponerlos en alquiler asequible y usarlos para su función social. Acoso inmobiliario Narcisa Moreno explica que también se han descrito las situaciones de acoso inmobiliarios vividas por los vecinos y vecinas, unas prácticas que Vivienda estudia tipificar como delito y establecer sanciones. «Nos llaman constantemente para presionar u ofrecer dinero, porque claro, no les interesa que vaya por los juzgados porque tardarían más en echarnos. Pero emocionalmente vives muy nervioso. No paran de llamarte», cuenta Moreno.